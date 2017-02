Peníze, nebo stávka. Odbory vyhrožují krajům a vládě kvůli mzdám řidičů

„Jsme ochotni jednat s kýmkoliv do 15. března, potom předsednictvo vyhlásí stávku,“ řekl iDNES.cz předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Do té doby chce vyjednávat se zástupci krajů i s vládou.

Jeho cílem je sehnat řešení na dofinancování mezd řidičů autobusů soukromých firem, kteří v regionech zajišťují dopravní obslužnost. Podle odborů se sice od ledna mzdy zvýšily, ale řada firem nařízení vlády nerespektuje.

Od začátku letošního roku vláda nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč a nařídila i vyšší platby za čekání a příspěvek za práci v náročném prostředí. Podle odborů ale kvůli různým výkladům nařízení se v řadě krajů mzdy nezvýšily o očekávané tisícikoruny, ale maximálně o stokoruny.

Odbory už vyhrožovaly, že stávku jako krajní řešení spustí 8. března. „V současnosti jsme ujišťováni zaměstnavateli, že problémy se vyřeší. S tím nesouhlasím, někdo to bude muset vyřešit a většinou jsme to byli jen my, kdo se do řešení zapojoval,“ říká šéf odborů.

Podle něj došlo k posunu v jednání o mzdách v Jihomoravském kraji, zůstává ale Ústecký kraj.

Stávka je ve hře, řekl odborář v úterním Rozstřelu: