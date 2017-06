Česká síť reprodukčních klinik FutureLife expanduje, nakupovala v Irsku

Nejde přitom o první irskou akvizici fondu. Už loni vstoupili do irského Repromedu, který má dvě kliniky v Dublinu a Kilkenny. Janov, který FutureLife řídí, říká, že o další akvizice na zeleném ostrově usiloval od počátku.



„Z Irska do našich klinik chodí stovky párů ročně. Chtěli jsme být blíže našim pacientům. Akvizice kliniky Galway je vyvrcholením půlroční snahy. Stáváme se dvojkou na irském trhu,“ říká Janov. „Jsme nyní od slovenského Martina na východě až po Galway na západě Irska, na břehu Atlantického oceánu,“ dodává.

Celkem tak nyní FutureLife vlastní sedmnáct klinik ve čtrnácti městech, zejména v Česku a na Slovensku.

A expanze má pokračovat. „Díváme se na další akvizice na poli umělého oplodnění (IVF) v Evropě, na západ a jih od Česka. Vidíme, že platy českých lékařů se již přibližují těm ze Španělska nebo Itálie, ceny výkonů se také srovnávají. Musíme tedy blíž k pacientům, mít s nimi první kontakt v zemi, odkud pocházejí,“ vysvětluje Janov.

Kvetoucí byznys

S tím, jak se páry snaží o početí potomka ve stále vyšším věku, se z umělého oplodnění stává stále větší byznys. Zhruba každé dvacáté dítě v Česku už přišlo na svět za pomoci některé z metod asistované reprodukce, v některých západoevropských zemích je přitom tento podíl ještě mnohem vyšší.



„Naše konsolidované tržby vzrostly loni o pětinu na 1,8 miliardy korun. Podobnou dynamiku, i díky akvizicím, očekávám i v roce 2017,“ říká Janov. Pro FutureLife zůstává klíčové hlavně Česko, kde sdružuje kliniky Reprofit, Gennet, Iscare a další.

V Česku přitom podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky roste podíl umělých oplodnění, které si páry platí samy. To souvisí nejen se zvyšujícím se věkem párů, které se o umělé oplodnění ucházejí (pojišťovny proplácejí do 39 let), ale i se stále větším zájmem cizinek.

Celkově se umělému oplodnění v tuzemsku věnuje přes čtyřicet center, většina z nich patří do soukromých rukou. Kliniky FutureLife mají v tuzemsku zhruba třetinový podíl, podle Janova se už trh zaplňuje. Například Reprofit však před časem otevřel novou pobočku v Ostravě.

Nepříjemná záměna

Reprofitu se však letos nevyhnul skandál v brněnské pobočce, kde dvěma ženám zaměnili embrya při umělém oplodnění. Podle serveru Seznam zprávy za to firma dostala od státu pokutu osm set tisíc korun (psali jsme zde).

„Ten incident nás vedl k tomu, že jsme jako první v republice zavedli systém čárových kódů, kde nemůžete udělat nějaký další krok, než vše řádně zkontrolujete. Bez kontroly třeba neotevřete zkumavku,“ říká lékař z Reprofitu Štěpán Machač.

Janov říká, že FutureLife se chce ještě více rozkročit mimo reprodukční medicínu, už od loňska vlastní například podíl v Poliklinice Modřany. „Mimo IVF bychom chtěli do podzimu dokončit dvě akvizice v přidružených oborech, které doplňují současné zaměření FutureLife,“ řekl bez dalších podrobností.

V souvislosti s FutureLife se v minulosti spekulovalo i o vstupu na pražskou burzu, kde od odchodu Zentivy firma z oboru zdravotnictví chybí. „To je ještě předčasné. Rosteme organicky i akvizičně, vidíme ještě hodně zajímavé práce na nejbližších pár let,“ říká Janov.

„Navíc máme dost práce s klinikami, které už vlastníme. Cena výkonu je stejná, ale tlak na růst nákladů, zejména mezd, je veliký. O burze můžeme uvažovat, když nám dojde kapitál nebo to bude mít jiný smysl,“ dodává investor.