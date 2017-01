Unikát v Česku: dopravní značka varuje řidiče před umělým zasněžováním

V Česku se jedná o unikát, nikde jinde se taková značka neobjevila. Zhruba kilometr od silnice leží dva lyžařské areály: běžkařský areál ve Vesci a areál Obří sud – Javorník postavený s velkým přispěním evropských dotací.

„Je to hlavně kvůli Javorníku, jehož sníh se dostává na vozovku,“ říká Vlastimil Malý, komunikační inženýr liberecké dopravní policie.

Značku instalovali loni na podzim, poprvé se využila v prosinci. Pokud se nezasněžuje, silničáři ji zaklopí. Řidiče varuje krátce za Libercem ve směru na Turnov a za odbočkou Rádelský mlýn ve směru do Liberce, tedy na úseku s největší nadmořskou výškou na trase.

Rarita na čtyřproudé silnici mezi Libercem a Turnovem: značka varující řidiče před umělým zasněžováním.

Podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti má taková značka smysl především v době, kdy nepadá přírodní sníh, ale běží výroba technického sněhu. „Řidič jede po holé silnici a nečeká, že najednou může být na vozovce sníh, když je třeba jasno a nesněží,“ vysvětlil Budský.

Takový stav potvrzují i řidiči, kteří na trase jezdí. „Stává se, že silnice je čistá, jen kolem Jeřmanic je na silnici sníh,“ říká Vlastimil Horák, který jezdí mezi Prahou a Libercem téměř každý den.

Ředitel areálu na Javorníku Milan Seibert ale odmítá, že by sníh na silnici byl z jejich areálu, který je vzdálený zhruba kilometr. „Nevím, odkud to může být, ale od nás to rozhodně není. Něco takového není možné,“ říká Seibert.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ví o problémech se zasněžováním rovněž na dalších místech. ŘSD odpovídající za údržbu silnic už dříve zkoušelo v Libereckém kraji informovat provozovatele některých areálů o negativním vlivu zasněžování. Výsledek se ale nedostavil.

„Koncem roku 2016 třeba v Plavech sněhové dělo mířilo příliš vysoko a vzdušné proudění v údolí řeky Kamenice odnášelo veškerý sníh daleko jinam, nikoliv na sjezdovku,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Zkoumají vliv zasněžování

Na technickém zasněžování závisejí prakticky všechny lyžařské areály v Česku. Náhrada přírodního sněhu prodlužuje a často zachraňuje vlekařům sezonu. Většina investic v tuzemských areálech proto loni mířila právě do zařízení, která dokážou technický sníh připravit. Technologie navíc značně pokročily a nová děla jsou výkonnější než v minulosti.

Z toho nejsou ale příliš nadšeni ekologové „Je to vždy zásah do vodního režimu v oblasti sjezdovek,“ říká Mark Rieder, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Podle něj může nastat problém například při rychlém oteplení, kdy se voda nestačí vsakovat do země. Výzkumný ústav proto začal s projektem, během něhož chce zkoumat vliv zasněžování na životní prostředí v daných oblastech. Výsledky mají být za tři roky.