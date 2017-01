Místo oken televize. Česká firma plánuje vlaky bez výhledu, cítí zájem v Číně

Firma koncept takového vlaku představila poprvé loni na železničním veletrhu InnoTrans. Na obrazovkách se tam promítal obraz, který cestující vidí z okna. Přestože se nápad vývojářů firmy UniControls může zdát šílený, podle předsedy představenstva Antonína Felbera má ekonomickou logiku. Okna a jejich vyřezání do karoserie vlaku totiž stojí zbytečně moc peněz.

„Chápeme, že pro to zejména u nás ještě asi nenazrála doba, i když na koridorech kvůli četným protihlukovým stěnám výhled z okna stejně skoro není,“ říká Felber. Přesto předpokládá, že obrazovky nahradí okna relativně brzy, možná už do pěti let.

„Myslím, že první takové vlaky budou v Asii, nejspíše v Číně. Nejsou tolik svázaní konvencemi,“ odhaduje šéf UniControls podle reakcí návštěvníků veletrhu. Právě u těch z Asie totiž vzbudil nápad jeho firmy největší ohlas.

Více informací pro vlaky

UniControls má s asijskými zákazníky dlouholeté zkušenosti. Řídící systémy dodává do některých vlaků od čínské společnosti CRRC, největšího výrobce kolejových vozidel na světě. O téže firmě se v Česku poslední měsíce intenzivně mluví jako o zájemci o Škodu Transportation.

Do Číny se společnost UniControls dostala díky expanzi mezinárodního koncernu Alstom se sídlem ve Francii, jemuž dodává takzvanou Gateway. Zjednodušeně řečeno jde o zařízení, které umožňuje komunikaci mezi jednotlivými částmi vlaku. „Zařízení se vyrábí tady, my ho tam dovážíme,“ vysvětluje Felber.

UniControls je ryze českou firmou, která patří třem fyzickým osobám včetně zakladatele firmy. Výrobní závod a vlastní vývojové oddělení má v Praze-Strašnicích.

Firma prošla těžším obdobím po roce 2010, kdy původní majitelé odešli do důchodu a ve vedení firmy se střídali různí najatí manažeři. Komplikovaná situace se vyřešila koncem roku 2015, kdy do čela nastoupil Antonín Felber. Ten na rozdíl od svých předchůdců firmu dobře zná, pracuje v ní prakticky od dokončení vysoké školy.

Kolejová vozidla v současnosti tvoří 70 procent produkce firmy, zbytek jsou řídící systémy pro průmysl, přičemž firma je dlouhodobě silná hlavně v plynárenství. Na železnici chce nicméně ještě více zapojit momentálně vyráběné informační a řídící systémy.

„Pro dopravce je to zajímavý komunikační kanál, třeba i pokud jde o reklamu. Zatím ho ale nevyužívají,“ nastiňuje Felber. Stejně tak firma rozšiřuje své systémy například o kamery a rychlý přenos dat.

„Strojvedoucí díky nim může sledovat, co se děje například ve třetím voze,“ uvádí Felber.

Podzemní příležitost

Příležitost vidí šéf společnosti UniControls v zemích bývalého Sovětského svazu, zejména pokud jde o metro. Výroba souprav pro celý východní blok v Mytišči měla podle něj jednu výhodu – stejné vlaky jezdí dodnes ve více než patnácti městech.

Společnost UniControls se podílela na modernizaci jednotek pro trasy A i B v Praze, teď proniká i do dalších souprav v bývalých sovětských městech. Aktuálně pracuje na projektu modernizace vozů metra v gruzínském Tbilisi.

Jde o technologii nadřazeného řízení soupravy doplněné automatickým vedením vlaku, které částečně nahrazuje práci strojvedoucího. Místo něj přebírá po uzavření dveří řízení automatický systém, díky němuž jede souprava plynuleji.

I proto firma UniControls uzavřela dohodu s pražským dopravním podnikem, který jí půjčí svoji historickou soupravu metra k tomu, aby na ní mohla nový systém otestovat.

Další rozvoj byznysu se podniku nabízí díky plánovaným změnám na české železnici. Správa železniční dopravní cesty chce začít účtovat trakční energii více podle skutečné spotřeby, nikoliv podle vzorců, které značně znevýhodňují nákladní dopravce. „Dá se čekat, že poptávka po měřicích zařízeních na lokomotivy tím v České republice výrazně stoupne,“ objasňuje Felber. Toto zařízení je dnes v Evropě zcela standardní a UniControls ho dodává například finským či rakouským železnicím.

Skupina UniControls zaměstnává zhruba 250 lidí. Do skupiny patří rovněž výrobce rychloměrů UniControls-Tramex a společnost ZPA Industry, která se zabývá dodávkou řídicích systémů pro oblast energetiky a chemie.