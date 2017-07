Unipetrol v pololetí zdvojnásobil čistý zisk, možná zvýší dividendu

„Výsledků jsme dosáhli díky příznivému makroekonomickému prostředí, vysokému využití výrobních kapacit a rostoucím prodejům ve všech segmentech,“ uvedl generální ředitel Unipetrolu Andrzej Modrzejewski.

Využití rafinérských kapacit v Kralupech a Litvínově podle ředitele meziročně vzrostlo z 46 procent na 96 procent a je nejvyšší v historii firmy. Litvínovský provoz, kde Unipetrol zpracovává ropu, odstavila havárie v srpnu 2015. Oprava trvala téměř rok. Mezitím v květnu 2016 postihla mimořádná událost i kralupskou rafinérii, která provoz obnovila po pěti měsících. Ke zlepšení výsledků přispěla také rafinérská marže, která meziročně vzrostla téměř o čtvrtinu.

Výsledky byly zhruba v souladu s očekáváním analytiků. Jejich odhady na druhé čtvrtletí počítaly s růstem čistého zisku na 3,8 miliardy korun a tržeb na 30,5 miliardy. Zatímco zisk byl o pět procent nižší, tržby byly proti očekávání o tři procenta vyšší. „Na finanční úrovni byly náklady vyšší, než jsme čekali. Důvodem jsou kurzové rozdíly. Platby od pojišťoven jsou v dolarech a dolar proti koruně oslabil. Čistý zisk je proti očekávání mírně nižší právě kvůli finančním nákladům,“ uvedl analytik J&T Banky Bohumil Trampota.

Zisky hodla Unipetrol investovat

Provozní zisk (EBITDA LIFO) vzrostl v pololetí na 10,16 miliardy korun z 4,933 miliardy loni v pololetí. Unipetrol již v březnu uvedl, že v období 2017 až 2018 plánuje provozní zisk 19,7 miliardy korun, po započítání plateb čtyřmiliardového pojistného by to bylo 24 miliard korun. Firma ale ve stejné době plánuje značné investicedo nových technologií, které by měly přesáhnout 16 miliard korun. Klíčovou investicí je dokončení výstavby nové etylenové jednotky v Litvínově.

Ve druhém letošním pololetí se chce Unipetrol zaměřit na dosažení dohody o konečném vypořádání pojistné události související s etylenovou jednotkou v Litvínově. Firma odhaduje, že by mohla získat ještě dodatečných 2,8 miliardy korun, nicméně konečná částka závisí na dohodě s pojistitelem.

Firma by mohla zvýšit dividendu

Prodejní objemy petrochemických produktů stouply letos v pololetí meziročně o 128 procent na 956 000 tun, zatímco loni v pololetí dosahovaly 420 000 tun. Za nárůstem stojí obnovení provozu v Litvínově.

Pokud zůstanou finanční výsledky dobré i ve druhé polovině roku a akcie společnosti na pražské burze budou i dále růst, podle Modrzejewského by firma by mohla zvýšit dividendu. Za loňský rok Unipetrol vyplatí dividendu 8,30 Kč na akcii, meziročně je zhruba o polovinu vyšší. Akcie Unipetrolu na pražské burze od začátku roku posílily téměř o 70 procent na 305 korun.

Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. PKN drží v Unipetrolu 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií vlastní společnost Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T.

Loni Unipetrol zvýšil čistý zisk téměř o miliardu na rekordních 7,98 miliardy korun. Tržby činily 87,8 miliardy korun.