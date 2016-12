Podrazily ČD ceny do Ostravy? Češi nechají rozhodnout raději Brusel

Vleklý spor se vleče od roku 2011, kdy vyjel na koleje RegioJet. Ten tehdy dal stížnost k antimonopolnímu úřadu za to, že České dráhy náhle snížily ceny, považoval to za zneužití dominantního postavení. Později se k RegioJetu přidal ještě Leo Express, který České dráhy žaluje o náhradu škody.

ÚOHS za pět let dosud nerozhodl. Řízení protahují různé posudky či analýzy. Teď se dokonce rozhodl řízení přerušit, i když tentokrát to soukromým dopravcům nevadí.

„Řízení jsme přerušili a to až do doby ukončení řízení, které bylo v téže věci zahájeno ze strany Evropské komise,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Podle něj takový postup stanovuje judikatura Soudního dvora Evropské unie.

Evropská komise se začala zabývat cenami na trase Praha - Ostrava letos na jaře, kdy provedla i razii na Českých drahách. České dráhy už jely vysvětlovat svůj postup do Bruselu, i nadále si stojí za tím, že neporušily nijak zákon. „České dráhy proti tomuto usnesení nepodaly rozklad k předsedovi ÚOHS, protože ÚOHS de facto neměl jinou možnost, než předmětné řízení přerušit a případné podání rozkladu by tedy nebylo důvodné,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Komise spor urychlí, věří dopravci

Soukromí dopravci věří, že vstup Evropské komise do řízení může vše urychlit. „Je ostuda, že národní instituce a orgány, které mají hlídat férové podmínky fungování trhu v České republice, nedokáží pět let dospět k žádnému rozhodnutí a teprve Evropská unie je musí vysvobodit z jejich neschopnosti dotáhnout tuto věc do konce,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

„Vyšetřování Českých drah Evropskou komisí ukazuje na silné podezření křížového financování a predátorských cen,“ říká šéf Leo Expressu Peter Köhler.

Zvažuje proto, že firma podá žádost o přerušení soudního řízení v Česku, v němž požaduje vyplacení odškodného ve výši stovek milionů korun. Pro soukromé dopravce tak bude verdikt Evropské komise klíčový.