Antimonopolní úřad udeřil na ministra Ťoka kvůli smlouvě na mýto

Úřad správní řízení zahájil v pátek. „Jeho předmětem bude zejména posouzení, zda byly splněny zákonné podmínky pro využití jednacího řízení bez uveřejnění,“ uvedl Rafaj. V dokumentu, který jeho podřízení poslali STAN, je pak výslovně uvedeno, že úřad získal pochybnosti „o souladu postupu zadavatele se zákonem“.

Hnutí STAN na svém webu minulý týden uvedlo, že stále trvá základní připomínka, kterou ke smlouvě má. Stát prý prodlužuje bez výběrového řízení kontrakt v řádu miliard, a to jen proto, že ministerstvo dopravy několik let nedělalo vůbec nic. „Domníváme se, že úspora by při řádném transparentním výběrovém řízení mohla být ještě větší,“ uvedl na webu hnutí šéf STAN Petr Gazdík.

Narychlo podepsaná smlouva

Ministerstvo dopravu dohodu s dosavadním provozovatelem mýtného podepsalo koncem srpna. Prodloužením dosavadní smlouvy podle ministra Dana Ťoka (ANO) otevře cestu k přípravě otevřené a technologicky neutrální soutěže na další správu mýtného systému. Nový dodatek má zároveň umožnit hladký přechod systému na nového provozovatele.

Za předpokládané tříleté prodloužení smlouvy získá Kapsch nejvýše 5,269 miliardy korun. Dodatky s Kapschem nepodepsal ministr, ale jeho náměstek Jakub Kopřiva. Pravicová opozice uzavření dodatku na provoz mýtného systému kritizovala. ODS to označila za selhání ministra dopravy, podle TOP 09 tím vláda vystavuje Česko riziku soudů či arbitráží.

Původní kontrakt s Kapschem vyprší na konci letošního roku a ministerstvo dopravy nestihlo najít pokračovatele provozu v řádném výběrovém řízení. Prostřednictvím mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a vybraných částech silnic první třídy. Za devět let provozu se na mýtném vybralo téměř 70 miliard Kč, přičemž za rok 2015 to bylo 9,7 miliardy Kč.