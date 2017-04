Kontrola miliard pro obnovitelné zdroje selhává. Kvůli nejasnému zákonu

V minulosti byl dohled nad zelenou energetikou zcela v kompetenci Státní energetické inspekce (SEI). Od roku 2016 však přešla povinnost na ERÚ. Stalo se tak v rámci rozsáhlé změny energetického zákona, o jehož konečnou podobu se vedly ve Sněmovně tvrdé boje.

Většinu debaty však přehlušila hádka o budoucí podobě a způsobu volby vedení ERÚ. A jak se postupně ukazuje, do novely se při tom dostaly některé závažné nedostatky. Přenos kompetencí mezi úřady se totiž nepromítl do souvisejícího zákona o působnosti orgánů v oblasti cen. Ten sice uvádí, že ERÚ má vykonávat kontrolu v energetice obecně, ale podle stejného předpisu za obnovitelné zdroje zodpovídá inspekce.

Kontroly elektráren proto nadále probíhají, nicméně netýkají se vyplacené podpory, která je posuzována jako cena, a spadá tedy pod cenové zákony, kde se žádný z úřadů necítí odpovědný. Provozovatelé obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie přitom od spotřebitelů a ze státní pokladny dostali loni přes 44 miliard korun.

Podle přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016, který minulý čtvrtek projednala vláda, ale loni nad vyplacenou podporou solárním, vodním či bioplynovým elektrárnám neprobíhal prakticky žádný dohled. „V roce 2016 neprováděl ERÚ žádné cenové kontroly v oblasti obnovitelných zdrojů,“ uvádí dokument z ministerstva financí.

SEI sice některé případy neoprávněně vyplacených peněz řešila, byly to však zjištění sahající ještě do roku 2015. Žádné nové prověrky nezahájila.

Úřad viní ministerstvo. Podle resortu kontrolám nic nebrání

Podle šéfky ERÚ Aleny Vitáskové nese odpovědnost za pochybení ministerstvo průmyslu a jeho dnes už bývalý šéf Jan Mládek. Jeho resort měl totiž změnu energetického zákona na starosti a Vitásková podle svých slov na opomenutí několikrát poukazovala. „Na tuto skutečnost jsem ho upozorňovala už v roce 2015 a opakovaně jsem ho o potřebné změny souvisejících zákonů žádala i v loňském roce. Pan Mládek mě, bohužel, odmítl,“ tvrdí Vitásková.

Resort však jakékoliv pochybení odmítá. Podle mluvčího Františka Kotrby ministerstvo nesdílí interpretaci ERÚ, že by mu současné znění zákona bránilo v dohledu nad vyplácenou podporou. „Výkonu kontrolní činnosti ERÚ v oblasti obnovitelných zdrojů, včetně cenových kontrol, nejsou kladeny žádné legislativní překážky,“ říká Kotrba a odkazuje na to, že tentýž názor zastává Legislativní rada vlády.

Na její stanovisko upozorňuje i ministerstvo financí. Podle mluvčího Michala Žurovce může cenové kontroly vykonávat jak úřad, tak energetická inspekce.

Poslanci mají nápravu schválit zrychleně, chce vláda

Aby odpadly veškeré pochybnosti, ministerstvo financí přesto připravilo změnu zákona, která má dvojkolejnost odstranit. Minulý týden prošla vládou a kabinet navrhuje poslancům, aby ji schválili zrychleně už v prvním čtení.

„Pokud návrh projde, měl by mít ERÚ potřebné kompetence už v nadcházejících měsících a bude moct zahájit cenové kontroly v oblasti obnovitelných zdrojů,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Pokud ovšem poslanci budou chtít novelu projednat standardní cestou, hrozí, že se ji nepodaří schválit ani do podzimních voleb. V takovém případě by stát vyplatil desítky miliard korun vybrané od daňových poplatníků a spotřebitelů energií, aniž by si ověřil oprávněnost nároku, už druhý rok po sobě.

Zdaleka ne všechny nároky provozovatelů obnovitelných zdrojů jsou přitom opodstatněné. Ukazují to výsledky kontrol z doby, kdy byl dohled výhradně v kompetenci Státní energetické inspekce. Jen roce 2015 udělila inspekce za neoprávněné čerpání podpory ze strany provozovatelů obnovitelných a­dalších podporovaných zdrojů pokuty ve výši 67 milionů korun.