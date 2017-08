Rok a půl po teroru v Paříži plní město rekordní davy turistů

8:53 , aktualizováno 8:53

Do Paříže by letos mohl přijet rekordní počet turistů, jen za první půlrok jich město a okolí navštívilo 16,4 milionu. Je to nejvíce za posledních deset let. Město by se tak vzpamatovalo z loňského propadu návštěvnosti po vlně islamistických teroristických útoků.