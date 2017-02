Místo autobusu dron. V Dubaji od léta startuje bezpilotní MHD

19:00 , aktualizováno 19:00

Už v červenci by měl v Dubaji začít pravidelně létat bezpilotní letoun, tzv. dron, určený pro přepravu osob. Oznámil to dubajský úřad pro silnice a dopravu. Dron bude schopen přepravit cestujícího o váze do 100 kilogramů a malé zavazadlo a doba letu je 30 minut, uvedla BBC.