ANKETA: Češi jsou ranní ptáčata. Jak jste na tom vy?

16:00 , aktualizováno 16:00

Vstáváte ve všední dny po šesté hodině ranní? Pak nepatříte k většině. Nejvíce Čechů totiž vstává do práce dříve - již před šestou ráno. Ve srovnání se světem je to brzo, podobně se ale vstává třeba i na Slovensku. Řada lidí se budí časně kvůli venčení psa či odvedení dětí do školky.