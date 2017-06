Průměrný plat 47 tisíc. Přesto chce bratislavský závod VW poprvé stávkovat

16:43 , aktualizováno 16:43

Zaměstnanci slovenské divize německé automobilky Volkswagen vstoupí v úterý ráno do časově neomezené stávky. Oznámila to tamní odborová organizace, která se s vedením firmy nedohodla na růstu platů pro více než 12 000 zaměstnanců. Šlo by o první stávku v podniku od roku 1991, kdy Volkswagen začal podnikat na Slovensku.