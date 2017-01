Rok 2017 se stane rokem zdražování potravin. Ceny budou diktovat řetězce

9:34 , aktualizováno 9:34

Češi vydělávají více peněz a to se projeví v růstu cen. Inflace by podle ekonomů měla letos dosáhnout zhruba dvou procent. Nejvíce podraží potraviny a pohonné hmoty, pokračovat by měl i růst cen nemovitostí.