Většina směsi z toxických vajec na Slovensku již byla použita

Fakta: Co je fipronil ● Fipronil je látka, která útočí na nervovou soustavu hmyzu, a tím ho zabíjí. Používá se při ochraně či ošetřování psů a koček, je ale zakázaná u „potravinových zvířat“, protože proniká do těla. Drůbeží velkochovy proto musí proti hmyzím parazitům nasazovat jiné prostředky. To některé farmy v Nizozemsku nedodržely.

● Světová zdravotnická organizace považuje preparát za mírně toxický. Jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí, ale mohou také poškodit ledviny, játra nebo štítnou žlázu. ● Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin se mohou příznaky projevit od hladiny 0,72 mg/kg. Dospělý o hmotnosti 70 kilogramů by mohl negativní dopady pocítit při požití 15 vajec kontaminovaných touto dávkou fipronilu, dítěti o hmotnosti 15 kilogramů stačí tři vejce.