Slováci dovezli z Česka 350 kilo vajec s fipronilem, pětinu spotřebovali

Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel slovenské státní veterinární a potravinové správy (SVPS) Jozef Bíreš.

O odhalení vařených loupaných vajec s nadměrným obsahem fipronilu informovali slovenští veterináři ve středu a také vydali zákaz dalšího zpracování výrobku. Společnost Papei z Roudnice nad Labem, která zpracovala zahraniční zboží a distribuovala velkoodběratelům, v reakci týž den sdělila, že vejce nebyla z českých chovů.

Podle českých veterinářů byla vejce z různých chovů z Polska, následně mířila na Slovensko i do provozů v Česku. „V případě, že bude zjištěno, že se ještě nacházejí na našem trhu, bude zabráněno jejich další distribuci,“ řekl ve středu zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Fipronil Fipronil je součást přípravků proti blechám, vším a klíšťatům. Do běžného užívání se dostal v roce 1993. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso konzumují lidé. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje preparát za mírně toxický. Jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí, ale mohou také poškodit ledviny, játra nebo štítnou žlázu. Příznaky se mohou projevit od hladiny 0,72 mg/kg, dospělý člověk o hmotnosti 70 kilogramů musí sníst 15 vajec, aby pocítil nějaké negativní účinky. U dítěte o hmotnosti 15 kilogramů by však při hladině 0,72 mg/kg stačila jen tři vejce.

„Něco šlo do nemocnic, což nás velmi mrzí. Něco šlo do výroben, hlavně baget, a zařízení veřejného stravování,“ uvedl Bíreš. Dodal, že výrobek byl dovezen do dvou skladů distributora na středním a východním Slovensku.

Zeelandia podle Bíreše dodává zboží odběratelům na celém Slovensku. Vařená loupaná vejce kontaminována fipronilem dodala do okolí Bratislavy, do Popradu a okolí Martina.

Analýza odhalila čtyřnásobné překročení povoleného limitu fipronilu ve zkoumaném vzorku výrobku. „Je to poměrně vysoká koncentrace. Ačkoliv akutní forma otravy z fipronilu nehrozí (...), nepochybně se to (otrava) může projevit při dlouhodobější konzumaci. Vždy to závisí na množství,“ řekl Bíreš.

Ředitel SVPS zároveň vybídl dovozce a výrobce potravin, aby při nákupech vajec využívali zejména slovenské zdroje, protože slovenští veterináři použití fipronilu u žádného tamního farmáře nezjistili.

Slovenští inspektoři po vypuknutí aféry kolem fipronilu zintenzivnili kontroly a našli několik zásilek výrobků s nadměrným obsahem insekticidu. V současnosti se veterináři zaměřují na kontrolu produktů s obsahem vajec.

„Zaměřujeme se na zpracované výrobky, protože toto je problém ve státech Evropské unie. Zpracované výrobky mohou být kontaminovány z toho důvodu, že tento problém (ohledně fipronilu) trvá rok a začalo se o něm hovořit na konci července. Je nekonečně mnoho vaječných výrobků, které jsou kontaminovány na evropském trhu,“ řekl Bíreš.