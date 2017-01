Venezuela prudce zvedla minimální mzdu. Obchody sčítají peníze na vahách

V časech Výmarské republiky sužované krizí před druhou světovou válkou, se němečtí obchodníci naučili používat váhy k „počítání“ bankovek. Tento trik se používá i v dnešní Venezuele, kde inflace podle odhadů loni vystoupala těsně pod hranici pěti set procent a letos může skončit na trojnásobku.

Čas jsou peníze a své o tom ví i Miriam Borthomierová. Majitelka obchodu s potravinami v Caracasu zužitkovala to, co se naučila dříve v bance. Místo toho, aby se zdržovala počítáním několika štosů bankovek zákazníka, pokládá je na váhu, kde jiní váží sýry. Ví, že 110 gramů odpovídá sto kusům venezuelských bankovek jakékoliv nominální hodnoty. „Kdybych to nedělala, počítala bych celý den peníze,“ uvedla dříve listu Financial Times. Podle deníku tento trik začali používat i další prodejci.

K běžným nákupům lidé potřebují skutečně hodně peněz. Bankovka s hodnotou 100 bolívarů je ekvivalentem zhruba ke dvěma centům amerického dolaru.

Vysoká inflace znehodnocuje úspory, ale také mandatorní dávky a minimální mzdu. Tu se však prezident Nicolás Maduro nyní rozhodl zvýšit o 50 procent. Retroaktivně tak zvedne příjmy řady obyvatel od letošního ledna.

Minimální mzda se zvyšuje z 27 091 bolívarů na 40 638 bolívarů. „Tato obrana mzdy zaměstnanců zajistí stabilitu, zatímco budeme dál bojovat hledáním opatření, která přinesou rovnováhu, pracovní místa a příjmy,“ uvedl prezident.

Potravinové lístky, které lidé dostávají v rámci minimální mzdy, a které lze směnit v obchodech za jídlo, však zatím zůstanou na stejné výši 63 720 bolívarů.