Veterináři pozastavili činnost Včelpu, který prodával med s antibiotiky

Podniku také hrozí až desetimilionová pokuta, sdělil zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Kvůli přítomnosti antibiotik v medu dostal už podnik a prodejci jeho medu v minulosti milionové pokuty. Podle předsedkyně svazu Jarmily Machové byl odvolán jednatel podniku Panagiotis Margaritopoulos, na jaře ho nahradil Miroslav Kovář.

Jak již dříve informovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce na svém webu, v medu byly například látky, které vznikají při vyšších teplotách při zpracování medu, enzymy v medu nebyly dostatečně aktivní, což je ukazatelem starého medu. „Důvodem pro pozastavení byla vážná porušení platné legislativy zejména ve vztahu ke sledovatelnosti potravin zjištěná během opakovaných kontrol ze strany krajské veterinární správy v průběhu prvního pololetí letošního roku,“ řekl Majer.

Tehdy bylo podle Machové obměněno vedení podniku. „Když krajská veterinární správa tam začala kontrolovat tři dny poté, co tam nastoupil nový jednatel, který neví, která bije, tak mi to přijde podivné,“ prohlásila Machová. Podnik nedokázal původ medů doložit, protože doklady podle Machové zabavila policie v souvislosti s šetřením, kdo za původ antiobiotik v medu mohl. „Těžko můžete prokázat dohledatelnost, když jsou doklady pryč,“ dodala. Policie zatím podle ní v této kauze, kde loni na začátku roku svaz podal oznámení na neznámého pachatele, žádné závěry nemá.

Nový jednatel měl podle ní za úkol hned udělat inventuru, aby zjistil, co je ve firemním skladě a v jaké kvalitě. „Medy, které tam zbyly, ale nebyly určené na tuzemský trh,“ poznamenala. Nyní tak čeká na výsledky odvolání.

Pokud by ústředí veterinářů rozhodnutí kraje potvrdilo, schválení činnosti firmy by bylo pozastavené na dva měsíce. „Během této lhůty by v provozovně společnosti probíhaly opakované kontroly ze strany krajské veterinární správy. V případě, že by došlo k opakovanému pozastavení činnosti, lze schválení odebrat natrvalo. V momentě, kdy by Včelpu byla činnost pozastavena, nesmělo by až do zrušení rozhodnutí med uvádět na trh,“ dodal Majer.

Ministerstvo zemědělství sdělilo, že se na fungování Včelpa zaměřilo a bude ho i nadále sledovat, o čemž svědčí právě veterinární kontroly. „V současné chvíli čeká ministerstvo na pravomocné rozhodnutí SVS, na jehož základě bude resort konat,“ řekla mluvčí úřadu Markéta Ježková.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila prodejcům medu od výrobce Včelpo loni pokutu 5,9 milionu korun (psali jsme zde). V medu našla rezidua antibiotik. Včelpo dostalo dříve i pokutu 1,2 milionu korun od veterinářů (psali jsme zde).

Vedení svazu včelařů předloni v listopadu rozhodlo o zastavení prodeje všech výrobků firmy, protože zatím neodhalený viník přimíchával do českého medu ukrajinský med s antibiotiky. Jejich používání při léčení včel je v Evropské unii zakázané. Loni firma med po veterinárním vyšetření opět začala prodávat.