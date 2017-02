Více zdaníme lidem příjmy nad 40 tisíc i velké firmy, chystá ČSSD

„Chceme, aby běžní občané naší země pocítili konkrétní užitek z hospodářského růstu a zvýšily se jim jejich čisté příjmy, proto chceme naprosté většině fyzických osob snížit daň z příjmů,“ komentuje návrh předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka.

Už před týdnem ČSSD oznámila, že chce také více zdanit banky (podrobnosti čtěte zde).

Jak konkrétně si sociální demokracie zdanění fyzických osob představuje? Nic by se nezměnilo jen pro ty, kdo si vydělají 30 až 40 tisíc měsíčně, zůstala by jim daň 15 procent ze superhrubé mzdy. Příjem nad 40 tisíc by měl být podle ČSSD zdaněn 25 procenty a nad 50 tisíc korun měsíčně dokonce 32 procenty ze superhrubé mzdy. Lidé s příjmem do 30 tisíc by si naopak polepšili, státu by odváděli daň z příjmu fyzických osob 12 procent.

Sociální demokraté věří, že lidé jejich plány ocení, protože příjmy většiny zaměstnanců se vejdou do 40 tisíc měsíčně, takže si buď polepší, nebo zůstanou na svém. Na rozdíl od těch, kteří vydělávají víc.

„Drtivá většina zaměstnanců s platem až do 40 tisíc korun se vejde daňových pásem 12 a 15 procent,“ uvádí šéf rozpočtového výboru Sněmovny Václav Votava. „Náš systém pomáhá většině zaměstnanců, více než 90 procent pracujících lidí v České republice pocítí díky našim návrhům zvýšení reálných mezd,“ argumentuje ekonomický expert ČSSD Michal Pícl.

Pro firmy si sociální demokraté naplánovali tři sazby daně z příjmu. Do 5 milionů korun 14 procent, do 100 milionů korun ročně 19 procent a z vyšších příjmů mají firmy odvádět 24 procent. To se podle představ strany dotkne asi šesti stovek největších firem v zemi. Nyní je daň z příjmu právnických osob devatenáct procent.