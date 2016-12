VIDEA ROKU: Dopravní inspirace pro Česko a nejvyšší most světa

17:10 , aktualizováno 17:10

Vytisknutá dlažba za pár minut, podjezd pod dálnicí postavený za víkend. To jsou dvě videa, která by mohla být inspirací pro Česko. Do pětice nejvíce sledovaných dopravních videí v letošním roce se přidal ještě nejvyšší most na světě, manévry s obřím generátorem a budoucí podoba Masarykova nádraží.