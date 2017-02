Chráníme uživatele hlavně před nimi samými, říká šéf Avastu Steckler

Všichni vědí, že si mají do počítače nebo mobilu nainstalovat antivirový program. Spousta lidí ale stále zapomíná na to, že je třeba bránit celou domácí síť. A hackeři toho zneužívají, aby s pomocí jejich zařízení útočili na jiné internetové stránky či služby.

„Lidé v tom necítí takovou odpovědnost, protože je to přímo a viditelně neohrožuje,“ říká Steckler. Je to jedna z oblastí, na něž se teď český výrobce antivirů zaměřuje. První routery už dostaly vlastní bezpečnostní software, přes který by se útočník vůbec neměl do domácí sítě dostat.

„Bude to znít divně, ale našimi hlavními nepřáteli jsou sami naši uživatelé. A hlavní náplní naší práce je chránit je před nimi samými,“ říká Steckler. Hlavní část útoků dnes spadá do kategorie sociálního inženýrství, v níž jde o manipulaci za účelem získání citlivých informací.

Velmi rozšířený je phishing - tedy e-mailové zprávy, které vás navedou na podvodnou stránku, jež se tváří jako originál, a vytáhnou z vás přihlašovací jméno a heslo. „Byli byste překvapeni, kolik lidí se tím nechá ošálit,“ říká Steckler.

Velké spojení s konkurentem

Pan Antivir Američan Vince Steckler vede českou antivirovou společnost Avast od roku 2009, loni v létě byl u koupě konkurenčního AVG. Před příchodem do Avastu pracoval devět let ve vedení amerického konkurenta Symantec, kde měl na starosti celosvětové prodeje a vztah s veřejným sektorem. Má zkušenosti i s vývojem softwaru či systémovou analýzou. Vystudoval matematiku, informatiku a počítačovou vědu na University of California.

Osmapadesátiletý Američan Steckler je v čele Avastu od roku 2009. Loni v létě Avast koupil za 32 miliard korun konkurenční AVG (více čtěte zde). Díky akvizici teď obě původem české firmy se zhruba třicetiletou historií ovládly zhruba 40 procent celosvětového trhu (bez Číny), pokud jde o počet uživatelů.

Avast chce obě značky zachovat. „V lednu, po sto dnech od akvizice, jsme vydali pod značkou AVG první kombinovaný produkt a teď chystáme totéž pod značkou Avastu,“ říká Steckler. Od spojení s AVG si slibuje lepší přístup na anglickojazyčný trh i do oblasti bezpečnostních aplikací v mobilech.

„A snadněji teď také oslovíme malé a střední podnikatele. Ze dvou středně velkých českých firem vznikla jedna velká. Co se týče příjmu, jsme ve spotřebitelském segmentu dvojka, a co se týče počtu uživatelů, jednička,“ vypočítává Steckler.