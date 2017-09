Smrt jako recyklační byznys. Z popela zesnulých jsou pamětní předměty

O neobvyklém byznysu píše web BBC.

„Je to dokonalá rodinná vzpomínka, která může být předávána po generace,“ říká Jason Leach, 46letý zakladatel společnosti And Vinyly, která disk vyrobila.

Firma je součástí rychle se rozvíjejícího odvětví, které se zaměřuje na konečnou fázi lidského života. Už nepotřebujete popel uložený do urny nebo rozptýlený do větru. Nyní můžete nosit, použít k pití nebo si vystavit malou část toho, co z vašich milovaných zbylo.

Devětašedesátiletý sochař Hobson říká, že jeho matka, která byla silně pobožná, důkladně schválila to, co na vinylovém záznamu má být. „Musel jsem zvážit množství popela, které mělo být uloženo do urny a vložit velkou čajovou lžičku popela do několika malých plastových sáčků na výrobu každého disku,“ říká.

Pro rodinu a přátelé bylo vytisknuto patnáct záznamů. „Myslím, že společnost And Vinyly nepochybně pomohla udržet vzpomínku na mou matku naživu,“ hodnotí Hobson.

Jason Leach, jehož firma sídlí ve Scarborough v Severním Yorkshiru, začal uvažovat o možnostech lisování popela do vinylových desek před deseti lety. Neměl žádný obchodní plán. Jen přemýšlel o smrtelnosti člověka. Problematikou se začal více zabývat až poté, co jeho matka začala pracovat na ředitelství pohřebních ústavů.

„Byl jsem ohromen tím, jak málo já nebo někteří z mých přátel uvažujeme nebo přijímáme naši vlastní smrtelnost, a jak neuvěřitelně mnoho lidí se rozhovorům o smrti vyhýbá,“ řekl Leach. „Ze začátku jsem nad tím vůbec nepřemýšlel jako nad podnikáním, spíše jsem se bavil tím, co jsem v té době cítil jako šokující a znepokojující nevyhnutelnost,“ dodává.

Postup je stejný jako při výrobě standardního vinylového kotouče. Popel člověka nebo domácího mazlíčka se přidává v určitém stádiu výroby. „Je to o rovnováze. Je třeba přidat jen tolik popela, aby byl vidět, ale zároveň ne tolik, aby to neovlivnilo plynulé přehrávání vinylové desky,“ vysvětluje Leach.

Ceny se liší od konkrétních zakázek. Základní balíček stojí asi 900 liber, ale cena se může vyšplhat až na 3 000 liber. Lze vyrobit desku o rozměrech necelých 18 centimetrů nebo 30 centimetrů. Na ni je pak uložena speciálně složená hudba, portrét namalovaný s použitím popela a čirý nebo barevný vinyl.

Společnost And Vinyl v současné době vyrábí asi dvě desky za měsíc. Nyní si však chystá další finanční prostředky, aby pokryla rostoucí poptávku. Začíná spolupracovat s pohřebními domy, prostřednictvím kterých službu nabízí.

„Koncept se prodává sám,“ říká Jason Leach. „Samozřejmě, že některým to připadá divné nebo dokonce strašidelné, ale většina lidí to nakonec zkusí,“ dodává.

Diamanty jsou věčné

Sedmatřicetiletý Švýcar Rinaldo Willy přišel na jiný způsob, jak udržet vzpomínky naživu - z popela pozůstalých vyrábí diamanty.

„V 21 letech mi byla diagnostikována rakovina, proto jsem na téma smrt začal být značně citlivý,“ vysvětluje. Během studií se v roce 2013 dočetl o izolaci uhlíku z popela, ze kterého lze následně vyrobit syntetické diamanty. O rok později se svým profesorem založili společnost s názvem Algordanza.

Diamant je tvořen z 99,9 % uhlíku, zatímco lidské tělo jen z 20 %. Po kremaci z něj zůstává asi 1 až 5 procent uhlíku. Přírodní diamanty jsou symboly lásky a věčnosti. Jsou vytvořeny pod obrovským tlakem a vysokými teplotami uvnitř země. Algodanza replikuje proces ve své laboratoři. Diamant dokáže vyrobit za několik týdnů. Měsíčně jich vyrobí asi 85, z čehož získá mezi 2 800 až 12 700 librami.

Počáteční investice do Algodanze byla 300 000 liber a Rinaldo Willy využil všech svých úspor „Teprve po šesti letech jsme si byli schopni začít vyplácet řádný plat,“ říká. Firma nyní zaměstnává 60 lidí po celém světě. Dvanáct z nich sídlí ve Švýcarsku.

Mnoho zákazníků společnosti Algodanza prošlo značným traumatem. „Máme rodiny, které někoho ztratily při mimořádných událostech, jako je tsunami v Thajsku, zemětřesení v Chile, válka v Afghánistánu, teroristické útoky a podobně,“ vysvětluje Willy.

Památeční keramika

V americkém Santa Fe používá 29letý Justin Crowe popel ze zesnulých k výrobě keramiky. V roce 2016 založil Chronicle Cremation Designs. Ještě před založením provozoval keramické studio, takže potřeboval jen minimální počáteční investice. Nyní však navýšil výdaje na financování seminářů ve výši 78 400 liber.

Typická keramická glazura je tvořena kamenem, minerály a hlínou. „Vyvinuli jsme speciální recept na glazuru, který obsahuje i popel zesnulých. Ten nakonec slouží k tomu, aby vytvořil lesk, který vidíte na povrchu díla,“ vysvětluje Crowe. Jeho produktová řada LifeWare zahrnuje vázy, urny a šálky na kávu. Nejoblíbenějšími položkami jsou svíčky a šperky. Ceny se pohybují od 195 dolarů za náhrdelník, po 995 dolarů za velkou misku.

Jeho firma dostává spoustu neobvyklých požadavků. Příkladem je zakázka od ženy, která chtěla popel své sestry a dvou psů zaglázovat do hrnku na kávu.

Crowe si uvědomuje, že pro některé lidi, může být přeměna zesnulého na spotřební zboží, neuctivá. Ale na druhou stranu podle něj vázy s květinami nebo svíčky umožňují pozůstalým každodenní připomenutí jejich blízkých.

„Všechny tyto výrobky jsou o udržení vzpomínek v každodenním životě,“ dodává Crowe.