Hledat byt nebo práci už můžete z domova. Stačí virtuální brýle

Firmy nabízejí nízkonákladové virtuální brýle v přepočtu už za pár stovek korun. Technologii, snadno dostupnou zákazníkům, tak mohou využívat i malé startupy pro komerční účely.



Jedním z nejnovějších případů je tuzemský kariérní portál Proudly. Ten točí videa ve firmách, jako je Nestlé, Vodafone nebo Faurencia (dodavatel autodílů), a uchazečům o práci dává virtuálně nahlédnout do jejich výrobních závodů nebo firemních sídel.

„Slouží to primárně k představení firemní kultury. Chceme ukázat atmosféru, jaká je v těchto společnostech,“ popsal netradiční přístup ředitel Proudly Jan Klusoň. Společnost používá k pořízení záznamů vlastní technologii včetně šesti kamer GoPro, vytváří si vlastní produkci i software.

Je to patrně první případ v tuzemsku, kdy se virtuální realita používá při náborech zaměstnanců. Využití má však mnohem širší. Už letos v únoru s podobným nápadem přišel český startup Flatio, který propojuje majitele bytů s potenciálními nebo stávajícími nájemníky. Kromě toho, že si klienti mohou pomocí brýlí prohlédnout nemovitost on-line, mají možnost uzavřít po internetu smlouvu.

„Osvědčuje se nám to. Uvažujeme o tom, že zákazníkům do budoucna budeme brýle objednávat nebo dávat s tím, že při rezervaci budou zdarma,“ říká spoluzakladatel Flatio Radim Rezek. Kamenný obchod brýle nemá, zákazníci si je musí pořídit sami. Ty nejlevnější, papírové od Googlu, vyjdou asi na deset eur a komunikují se smartphonem.

Podle průzkumu společnosti Universum některý z aspektů virtuální reality při své práci používají pouze tři procenta pracovníků. Každý třetí se domnívá, že v příštím desetiletí způsobí revoluci v přístupu k práci a při vyhledávání pracovních příležitostí. Budoucnost nemá podle odborníků jen v personalistice a vzdělávání, ale i v dalším byznysu. Například v automotive nebo v jaderné energetice, kde se novinky nedají testovat v ostrém provozu nebo je to příliš drahé. Používá se i při propagaci společností. V brýlích si lze prohlédnout třeba nové audi nebo volvo. V nekomerční sféře má její využití potenciál v oblasti vzdělávání. Studenti medicíny ve světě si mohou prohlédnout v brýlích ze všech úhlů a detailů lidské tělo.

„Prostor pro využití v komerční sféře vidíme hlavně v oblasti designu nebo návrhů různých zařízení,“ myslí si Petr Klement z české a slovenské pobočky firmy Microsoft, která prodává brýle HoloLens. Ty zprostředkovávají takzvanou smíšenou realitu. Zatímco brýle pro virtuální realitu zcela odříznou uživatele od okolního světa, tyto promítají do reálného prostoru hologramy a vytvářejí iluzi skutečných věcí. Kromě automobilek je používá třeba Boeing, NASA nebo různé vzdělávací instituce.

Zajímavé je jejich uplatnění i v designu. Zákazník se může v prázdné místnosti podívat například na to, jak bude vypadat jeho nová kuchyně. Brýle HoloLens začal používat třeba slovinský výrobce kuchyní a spotřebičů Gorenje. „V České republice to zatím testují různé firmy například v oblasti automotive nebo designu. Rozjelo se to ve větší míře v posledním půlroce,“ dodal Klement. Masovějšímu rozšíření těchto brýlí trochu brání cena kolem tří tisíc eur.