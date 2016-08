Dvě třetiny nabídek na plyn jsou předražené. Vitásková chce zavést strop

13:21 , aktualizováno 13:21

Přes dvě třetiny nabídek zemního plynu pro domácnosti jsou příliš drahé. Převyšují orientační cenu, kolik by měla podle výpočtu Energetického regulačního úřadu tato komodita stát. Jeho šéfka Alena Vitásková věří, že nyní přiměje obchodníky ke slevám. Pokud by to nepomohlo, usiluje o změnu zákona, aby úřad mohl ve výjimečných případech stanovit cenový strop.