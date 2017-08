Firma Vítkovice Power Engineering na sebe podala návrh na konkurz

Na konkurz upozornila Česká televize. Mluvčí skupiny Eva Kijonková řekla, že vedení skupiny v tuto chvíli nemá informace, co k takovému kroku dva členy představenstva VPE vedlo. „Situaci sledujeme a detailněji se vyjádříme, jakmile budeme mít více informací k postupu představenstva VPE,“ uvedla Kijonková.



VPE patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka.

Představenstvo VPE v oznámení uvedlo, že návrh na přeměnu řešení insolvence firmy z reorganizace na konkurz podalo soudu v úterý. „Představenstvo společnosti Vítkovice Power Engineering oznamuje tímto, že po vyhodnocení ekonomických výsledků za období od svého nástupu, tj. od 1. března 2017 dosud, dospělo k závěru, že cesta řešení insolvence reorganizací je nereálná,“ uvádí se v oznámení.

Bez podpory mateřské firmy se podle představenstva stalo pokračování provozování podniku zcela nepřijatelným. Každý den se totiž ztráta firmy prohlubuje v řádech milionů korun a není možné zajistit nezbytný chod podniku tak, aby mohl řádně hradit své závazky bez cizích zdrojů.

VPE se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám skupiny. Nyní mají k 800 zaměstnanců. Do potíží je dostala problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku, ale podle firmy i situace na trzích v energetice nebo odložené investice hlavních zákazníků. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun.

Společnost má do 14. srpna prodlouženou lhůtu na vypracování reorganizačního plánu. Insolvenční správce David Vandrovec minulý týden na schůzi věřitelů řekl, že předpokládá, že dlužník reorganizační plán předloží.

Ztráty několik desítek milionů korun měsíčně

Ve své zprávě zveřejněné tento týden v insolvenčním rejstříku ale Vandrovec uvedl, že mateřská společnost, která původně deklarovala podporu reorganizace VPE mimo jiné i odložením splatnosti koncernových pohledávek, se nyní pod pohrůžkou přerušení dodávek energií domáhá zaplacení mnohamilionové částky, již VPE nemají. Správce uvedl, že tak má pochybnosti o schopnostech a vůli mateřské společnosti podpořit reorganizaci. „Zvláště pak v situaci, kdy sama mateřská společnost neplní své závazky vůči dlužníku a je ve zpoždění s úhradou závazků ve výši několika milionů korun,“ uvedl Vandrovec.

VPE podle něj vykazují ztrátové hospodaření v řádu několika desítek milionů korun měsíčně, čímž se snižuje hodnota majetkové podstaty a narůstají pohledávky za majetkovou podstatou. Vandrovec uvedl, že co nejrychlejšího ukončení této situace je možné dosáhnout pouze prodejem nebo pachtem podniku či jeho části.

„V opačném případě, tj. pokud dlužník reorganizační plán nepředloží, navrhuje insolvenční správce, aby soud co nejrychleji rozhodl o přeměně v konkurz, což by umožnilo co nejrychleji a co nejtransparentněji prodat dlužníkův závod či jeho část a ukončit tím narůstající ztráty dříve, než se z důvodu pokračování nevyhovujícího stavu provoz dlužníkova závodu zastaví docela,“ uvedl Vandrovec.

Ve skupině VMG je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4 000 zaměstnanců. Do finančních potíží a úpadku se kromě VPE dostaly ještě Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont.