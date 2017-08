Při reorganizaci by firma fungovala dál podle reorganizačního plánu, který by schválil soud a věřitelé. Při konkurzu by se měl majetek firmy co nejdříve prodat a výtěžek rozdělit mezi věřitele. Vítkovice Power Engineering (VPE) se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Nyní mají 800 zaměstnanců.

Připravujeme podrobnosti.