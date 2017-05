Demise vlády? Nezodpovědnost, co poškodí zemi i nás, míní podnikatelé

Premiér Sobotka kvůli nejasnostem kolem podnikání ministra financí Andreje Babiše (ANO) podá do konce týdne prezidentovi Miloši Zemanovi demisi celé vlády. Pokud by Babiše pouze odvolal z funkce, šéfovi hnutí ANO by to do voleb umožnilo hrát roli mučedníka, řekl. Podle Babiše by bylo nejlepším řešením, aby vláda dovládla v demisi do řádných voleb. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) označil krok předsedy vlády za jeho právo i zodpovědnost. Hrad zatím Sobotkovo rozhodnutí nekomentuje.

„Pád vlády není dobrou zprávou pro podnikatele z několika důvodů. Vláda se zavázala ke konci svého mandátu vyřešit některé palčivé problémy současného podnikatelského prostředí a podnikatelům alespoň trochu ulevit ze zátěže, kterou jim naložila,“ uvedla Hospodářská komora.

Zůstává nedokončená práce

V této chvíli ale podle komory není dořešeno ani urychlené snížení byrokratické a administrativní zátěže podnikatelů a v programovém prohlášení vlády avízované zkvalitnění legislativy. Nejsou dořešeny ani důležité infrastrukturní projekty v dopravě (okruhy, dálnice, přivaděče) i v oblasti vysokorychlostního internetu a na něj navázaných miliard z EU.

„Jako nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz a nepolitická organizace jsme překvapení postupem předsedy vlády, protože jsme předpokládali, že tato vláda chce dovládnout do konce svého mandátu. Jsme překvapení tímto nekoncepčním krokem a nezodpovědností vůči zemi. Jde bohužel vidět, že u nás není nastavená politická kultura tak, aby vláda byla schopná dožít své čtyřleté období. Vnitřní spory ve vládě komentovat nechceme,“ uvedl prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák.

„Podávat demisi vlády těsně před volbami je jako demonstrativně vyskakovat ze stojícího vlaku,“ řekl prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. S ohledem na ekonomiku a podnikatelskou sféru podle něj nenastane již nic mimořádného. „Důležité věci jsme řešili v první půlce vládnutí, zásadní věci neřeší před volbami žádná vláda. To, co je rozpracované, se víceméně týká práce náměstků a odborných pracovníků. Jediným výsledkem tak bude pošramocená vizitka ve světě,“ dodal.

Podle předseda Asociace exportérů Jiřího Grunda není demise vlády pro exportéry a český průmysl ‚rozhodně žádným přínosem‘. „Věříme ale, že to na český export nebude mít negativní vliv,“ řekl Grund. Demisi označil za manažerské selhání Bohuslava Sobotky jako předsedy vlády. „Položit půl roku před volbami vládu je absurdní,“ poznamenal.