Dárek voličům: vláda chce přidat na každé dítě až 500 korun

V koalici se tak chystá bitva o to, kolik se přidá rodinám s dětmi. „Dosavadní návrhy na zvýšení dávek pro děti by znamenaly až 6,4 miliardy z rozpočtu v roce 2018 navíc. K tomu se do něj bude muset vejít zvyšování důchodů, navyšování platů státních zaměstnanců a tak dále, to ČSSD nezajímá,“ říká ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš.

ANO přišlo s návrhem zkombinovat zvýšení slevy na dani pro rodiny s jedním dítětem o 150 korun měsíčně a zvýšení přídavků o stovku – ale jen pro současné příjemce. „Sleva na rodiny s jedním dítětem se dlouho nezvyšovala. A přídavek na dítě nebyl dlouho valorizován,“ říká místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Radka Maxová (ANO). Přilepšení by vyšlo levněji – na 2,6 miliardy korun ročně.

Svou představu mají také lidovci. „Přídavky mají být řešením pro ty opravdu nejpotřebnější. My chceme nadále jít především cestou zvyšování daňových slev a bonusů, a to i na první dítě,“ říká předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Dohoda nebude jednoduchá – sociální demokraté se skokového navýšení nechtějí vzdát. „Sto korun je opravdu málo. Trváme na zvýšení o pět set. Klíčové je rozšířit nárok na ně i pro rodiny do trojnásobku životního minima,“ říká premiér Bohuslav Sobotka.

Návrh ČSSD z dílny ministryně Michaely Marksové uvádí, že zvýšení přídavků by se týkalo jen pracujících rodin, nicméně mezi ně počítá i rodiče, kteří berou důchod, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti či rodičovský příspěvek, takže by zahrnulo 95 procent nízko a středněpříjmových rodin.

Přilepší si statisíce rodin

Návrh ministerstva práce by přilepšil 711 tisícům dětí. Rodina se dvěma malými dětmi do šesti let by podle něj měla nárok na 2 000 korun místo současné tisícovky. Navíc by se nárok neomezil jen na rodiny s nejnižšími příjmy (čistý příjem domácnosti se dvěma dospělými dosahuje maximálně 22 680 korun měsíčně, přičemž se do něj započítávají i některé dávky od státu), ale zahrnul by rodiny až do příjmu 28 350 korun měsíčně.

Hranice nároku na přídavek se přitom zvyšuje s počtem dospělých osob v domácnosti a s počtem vyživovaných dětí.

Návrh ČSSD, který chce přilepšit nejen pracujícím rodičům, má podle ANO nevýhodu ve zvýšené administrativě. Počítání toho, kdo má a nemá nárok na přídavek na dítě, mají už dnes na starosti úřady práce. Teď by se okruh rodin s nárokem na přídavek zvýšil z 214 na 378 tisíc. „Určitě by na to úřady požadovaly navýšení počtu lidí,“ myslí si poslankyně Radka Maxová.

Návrh ANO zvyšující daňovou slevu na první dítě by přilepšil více rodinám, ale v menší míře. Přilepšení by se týkalo nejméně 1,16 milionu rodin, kde aspoň jeden rodič přizná výdělek více než pět tisíc korun měsíčně. Rodiny by dostaly o 150 korun měsíčně navíc.

Návrh míří i na samoživitelky

Slevy na děti se zvyšovaly v posledních letech třikrát, ale vždy jen na druhé a další děti. „Tím, že je návrh soustředěn na první dítě, lze konstatovat, že míří také na samoživitelky, což přispěje ke zvýšení příjmů i neúplných rodin,“ uvádí ANO v návrhu, který má MF DNES k dispozici. Současně návrh plošně zvyšuje přídavek na každé dítě o stovku měsíčně, což by pocítilo 412 tisíc dětí pracujících i nepracujících rodičů s nízkými příjmy.

Například dva chudí pracující rodiče se dvěma malými dětmi by si dohromady podle návrhu přilepšili o 350 korun měsíčně. To je skoro třikrát méně, než chtějí sociální demokraté. Třetí koaliční partner, KDU-ČSL, zatím konkrétnější představu o navýšení rodinných úlev a dávek nezveřejnil.

Ministr financí je připraven o zvýšení přídavků na děti jednat v rámci vyjednávání o rozpočtu. „Rozpočet začneme připravovat v březnu nebo dubnu,“ říká. Téma přídavků a slev na děti by měla koalice probírat na středeční na koaliční radě.