Vláda dala zelenou rychlotratím. V plánu zůstaly i úseky jen na 200 km/h

Materiál ministerstva dopravy, ve kterém se pod vysokorychlostními tratěmi rozumí i některé úseky maximálně s dvousetkilometrovou rychlostí, počítá s investicemi za 650 miliard.

Základní strategický dokument nakonec vláda schválila v podobě, jakou ji předložilo ministerstvo dopravy a které nerespektuje usnesení poslanců z dubna.

Důvodem sporu byl především úsek Brno - Přerov, kde ministerstvo navrhovalo jen dvousetkilometrovou rychlost, i když poslanci v dubnu odhlasovali usnesení, že se rychlotratě musí projektovat nejméně na rychlost 300 kilometrů za hodinu. Dvoustovku na této trati navrhla studie, která ale nepočítala s rychlovlaky mezi Prahou a Ostravou, které by tento úsek využily.

Poslanec Martin Kolovratník (ANO) se pokusil ještě prosadit usnesení, které by umožnilo nejprve opravit na vyšší rychlost trať z Brna do Přerova, ale současně nezavřít dveře před stavbou rychlejší trati. Jeho verze ale neprošla.

SŽDC pokročila i se soutěžemi na přípravu nových tratí. Minulý týden vypsala za 58 milionů soutěž na studii proveditelnosti pro úsek Praha - Brno - Břeclav. Studii proveditelnosti už zpracovávají pro vysokorychlostní napojení Prahy a Drážďan, která by měla být první tratí pro rychlovlaky v Česku.

„Německý ministr dopravy mně slíbil, že v nejbližší době pošle dopis s informací o tom, kdy by se v německém plánu výstavby dopravní infrastruktury mohla tato trať přesunout z potenciálních potřeb do naléhavých. To by umožnilo na německé straně připravit a stavět trať rychleji,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Na SŽDC současně začíná vznikat specializovaný tým pro přípravu vysokorychlostních tratí.

Strategický dokument ale zdaleka neznamená, že se začne brzy stavět. Zrychlení má přinést například zákon o liniových stavbách, ministr dopravy Dan Ťok ale už přiznal, že ho stávající vláda nestihne projednat.

