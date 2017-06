Vláda se shodla na výši schodku rozpočtu na příští rok 50 miliard

Výdaje rozpočtu by příští rok podle návrhu měly včetně peněz z fondů Evropské unie a dalších finančních mechanismů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 miliardy korun.

Premiér Bohuslav Sobotka počítá s tím, že přes prázdniny se podaří nároky jednotlivých ministerstev redukovat, aby se vláda do navrženého schodku vešla. Rozpočet musí do Sněmovny poslat do konce září. „Zatím míra porozumění mezi resorty a ministerstvem financí velká není,“ řekl novinářům předseda vlády.

V rozpočtu v příštím roce chce posílit financování vysokých škol, sociálních služeb, zdravotnictví, dopravní infrastruktury a spolufinancování evropských projektů.

Ministr financí Pilný zdědil návrh, který fakticky připravil tým jeho předchůdce, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, kterého nedávno prezident Miloš Zeman z vlády odvolal na návrh premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky.

Podle opozičních pravicových stran ODS i TOP 09 není správné, aby v době ekonomického růstu vláda počítala s padesátimilardovým schodkem.

