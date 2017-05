Obkličuje nás obludná byrokracie, řekl Dlouhý. Varuje před balkanizací

Prezident uvedl, že Hospodářská komora bude ještě razantněji prosazovat zájmy podnikatelů. „Uděláme vše pro to, abychom zabránili přijetí škodlivého návrhu zákoníku práce,“ upozornil Dlouhý.



Komora podle něj bude také proti dalšímu zvyšování minimální mzdy. Současně vyzval politiky, aby v tomto funkčním období vlády nepřijímali ani návrh novely zákoníku práce, ani nezvyšovali minimální mzdu. „V obou případech jde o líbivé předvolební tahy, které možná uspokojí odbory, ale tvrdě dopadnou na podnikatele a zaměstnavatele,“ uvedl Dlouhý. Podle něj sice vláda přispěla k oživení hospodářského růstu, měla ale štěstí, že vládla v době světové konjunktury.



Česká republika má stanovit termín přijetí eura Premiér se mimo jiné vyslovil pro to, aby si Česká republika stanovila termín přijetí eura. Důvodem je situace v Evropě po francouzských a německých volbách. „Dříve nebo později si musíme odpovědět na otázku ne jestli, ale kdy budeme schopni jako Česká republika přijmout společnou evropskou měnu,“ uvedl premiér. Debaty o přijetí eura se vedou již delší dobu. Vláda několikrát deklarovala, že v tomto volebním období termín přijetí eura nestanoví. Sobotka dříve zastával názor, že by Česká republika termín neměla stanovovat, dokud nezlepší stav veřejných financí a nezvýší životní úroveň v zemi ve vztahu k vyspělým státům EU.

Před účastníky sněmu předstoupil i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Česká republika patří k zemím, která má stabilní růst ekonomiky. Nejsme úplní tygři Evropy, ale máme solidní a stabilní růst ekonomiky. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a máme zlepšující se stav veřejných rozpočtů,“ prohlásil na úvod svého projevu na sněmu Hospodářské komory premiér.



Hlavní priority vlády do voleb

Sobotka seznámil účastníky sněmu Hospodářské komory s hlavními prioritami jeho kabinetu do podzimních voleb. Jako první by ministři podle něj měli „pečlivé vyhodnocovat situaci ve všech operačních programech, aby nepřišli o žádné evropské peníze“. Podle něj by měly být také dotaženy k zahájení výstavby všechny klíčové dopravní stavby, na které se podařilo získat hodnocení o vlivu na životní prostředí EIA, a měl by být schválen koncepční dokument ohledně vysokorychlostních železničních tratí. Za prioritu považuje i přípravu digitalizace a pokračování prací na elektronizaci státní správy. Premiér také uvedl, že by se vláda měla zaměřit na vypracování konceptu změny systému investičních pobídek, které by se měly více orientovat na malé a střední podniky.

Na sněmu podle programu také promluví předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO), vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), předseda TOP 09 Miroslav Kalousek či předseda ODS Petr Fiala. Z pracovní návštěvy Číny pozdraví účastníky sněmu na dálku prezident Miloš Zeman.



Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů v Česku, sdružuje 15 tisíc členů. Probíhající sněm je volebním, Hospodářská komora si v průběhu úterý zvolí nové vedení.