Sci-fi vlaky: česká firma chce na tratě vyslat spoje bez strojvůdce

5:00 , aktualizováno 5:00

Výrobce železniční zabezpečovací techniky AŽD Praha začal vyvíjet systém, který by na regionálních tratích nahradil strojvedoucí. První spoje chce v terénu vyzkoušet do tří let. Strojvůdci takový nápad považují za vtip.