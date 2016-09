Problém švýcarské pýchy. Nejdelší tunel bude pomalejší, než plánovali

Na problém upozornil švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung a další švýcarské servery. Nejdelší tunel v Evropě, který má výrazně zkrátit dobu jízdy mezi severem a jihem, je stavěný na rychlost 250 kilometrů v hodině, expresy v něm měly jezdit dvoustovkou.

Jenže během letního testovacího provozu Švýcaři zjistili, že tak rychle vlaky jezdit asi nebudou a že maximální rychlost bude nižší: 160 kilometrů v hodině. Příčinou je vzduchový sloupec, který vlak před sebou tlačí jako píst. Ten by nebyl až takový problém, kdyby jezdily v tunelu jen osobní vlaky stejnou rychlostí. Jenže v tunelu jezdí i pomalejší nákladní vlaky, které může vzduchový sloupec až příliš ovlivnit a zpomaluje je. Potřebují totiž více síly k tomu, aby odpor vzduchu překonaly a tak se na plánovanou stokilometrovou rychlost ani nedostanou.

V praxi to znamená, že zatímco osobní vlak projel tunelem za 19 minut, nákladní vlaky s rychlostí omezenou na stovku 41 minut. To značně komplikuje celý jízdní řád, který je nastaven na to, že rychlost v 57 kilometrů dlouhém tunelu nebude nižší než plánovaná.

Pro projektanty tunelů nejde o novou věc, při plánování Gotthardského bázového tunelu ale těmto možným potížím nevěnovali dostatečnou pozornost.

V případě Gotthardu navíc chtěli ušetřit a tak udělali jednotlivé tubusy zhruba o desetinu užší, než v případu Lötschberského tunelu, v kterém vlaky mohou jezdit až rychlostí 250 kilometrů v hodině. Ten je však také o dvacet kilometrů kratší. V tunelech také chybí odvětrávací štoly, které by vzduch odváděly mimo tubus.

Pomalejší jízda přitom výrazně ovlivňuje připravený jízdní řád pro tunel, sestavený na tradiční švýcarskou přesnost. Podle něj by mělo jet tunelem každým směrem vždy pět vlaků. Krátce po sobě jedou dva nákladní, mezi nimi je osobní a další dva nákladní. Osobní se ale kvůli pomalejším nákladním ocitne v „pasti“ a musí také zpomalit. To už nabourává o několik minut jízdní dobu. Při testovacích jízdách se tak zjistilo, že osobní vlaky jedou o deset až dvacet procent pomaleji. Další testy běží tento týden, pokud se potvrdí špatné výsledky, budou muset Švýcaři jízdní řády přepsat.

Tunel slavnostně otevřeli v červnu: