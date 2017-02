Odškodné za emisní skandál přijde VW na miliardu dolarů, platí i Bosch

Pokud by regulátoři neschválili plány na úpravu těchto vozů, mohly by se náklady vyšplhat na více než čtyři miliardy dolarů (100 miliard korun). Vyplývá to podle agentury Reuters ze soudních dokumentů.

Volkswagen v prosinci uvedl, že se dohodl na zpětném odkupu 20 tisíc vozů a že u dalších 60 tisíc vozů počítá pouze s úpravou. Soudní dokumenty ukázaly, že majitelé, kteří se rozhodnou pro úpravu, obdrží od Volkswagenu odškodné 7 000 až 16 000 dolarů. Dalších 500 dolarů pak dostanou, pokud úpravy ovlivní výkon vozu.

Volkswagen se již dříve dohodl, že v USA vynaloží až deset miliard dolarů na zpětný odkup 475 tisíc vozů s dvoulitrovými motory, které umožňují manipulovat s emisními testy.

Bosch dodával software

Německý výrobce automobilových součástek Robert Bosch zaplatí ve Spojených státech 327,5 milionu dolarů (přes osm miliard korun) za urovnání civilních žalob souvisejících s emisním skandálem automobilky Volkswagen.

Společnost Bosch byla dodavatelem softwaru, s jehož pomocí Volkswagen manipuloval s testy emisí naftových vozů. Firma nicméně odmítá nařčení, že se na manipulacích vědomě podílela. Ani v dohodě o urovnání nepřiznala žádné pochybení, píše agentura DPA.

Dohoda podle firmy urovnává požadavky spotřebitelů a prodejců ojetých automobilů. Její dosažení bylo oznámeno již v prosinci, teprve nyní však byly zveřejněny finanční podmínky. Dohodu ještě musí schválit americký soud.

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) předloni v září Volkswagen obvinila, že do vozů s naftovým motorem instaloval software umožňující při testování emisí skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. Volkswagen následně přiznal, že tento software po celém světě instaloval do zhruba 11 milionů naftových aut. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto (více o emisním skandálu Volkswagenu čtěte zde).