Zakažte výkup papíru, volají obce. Vysoké ceny jim vyprazdňují kontejnery

Ve sběrnách se za kilogram novinového papíru platí i tři, většinou lehce přes dvě koruny - podle lokality. Za strmým růstem v posledních týdnech stojí více důvodů. „Velkou roli hraje poptávka z Číny, která starý papír z Evropy vozí. Navíc v okolí Česka vznikly nové papírny, které potřebují mít dostatek surovin,“ říká Stanislav Pokorný z firmy Neuhaus obchodující se starým papírem.

Podle něj navíc výrazně roste i cena lepenky. „Její produkce celkově roste, což souvisí s boomem nakupování přes internet, vše se dodává v kartonových krabicích,“ dodal Pokorný.

Za vyšší cenou stojí i zdánlivé detaily. „Přes léto nejedou školní sběry, přes které jde velký objem starého papíru, proto se výkupní ceny zvýšily,“ dodal Jaroslav Tymich z firmy Euro Waste. Podle něj se však ceny zřejmě dostaly na maximum a dál růst nebudou. „Poptávka z Číny se už stabilizovala a není tak velká jako ještě před pár měsíci,“ vysvětlil.

Lidi, kteří papír třídí a nedávají ho do modrých kontejnerů na tříděný odpad, současný vzestup cen příjemně překvapuje. „Vozím starý papír jednou za rok do sběrny, vždy kolem 400 kilogramů. Tolik jsem za něj ještě nikdy nedostal,“ říká Marek Sedláček z Liberce.

V Česku se ročně sebere kolem 950 tisíc tun starého papíru, jen zhruba čtvrtina skončí v tuzemských papírnách, zbytek míří na export.

Obce chtějí zakázat výkup

Vyšší cenu papíru mohou lidé poznat jednoduše bez studia ceníků sběrných surovin. U modrých kontejnerů na papír se náhle začnou objevovat častěji občané s kárkami, kteří obsah kontejnerů vyprázdní a odvážejí sami do sběren.

„Je to problém pokaždé, když se cena zvýší. V průměru tak přicházíme o deset až patnáct procent odpadu,“ říká Pavel Borůvka ze svozové firmy Marius Pedersen.

Rabování kontejnerů se však nelíbí radnicím. Každý odpad odložený do kontejneru se totiž stává majetkem města, a tak jde podle zákona považovat odvoz papíru z kontejneru za krádež.

Zatímco smíšený komunální odpad rozpočty města zatěžuje, tříděný naopak do obecní pokladny přispívá: radnice za něj dostávají zaplaceno a výnosy částečně dotují celý systém nakládání s odpady ve městech. Když papír v kontejnerech chybí, město má méně peněz.

„V podstatě to, co se odehrávalo s kovy, se teď děje s papírem. Degraduje to celý systém třídění odpadů,“ říká Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseka a místopředseda Svazu měst a obcí České republiky.

Svaz už do současné novely zákona o odpadech chtěl protlačit zákaz výkupu papíru ve sběrnách. „Je to česká specialita, v okolních zemích to v takové velikosti nikde není. Lidé jsou zvyklí papír dávat do kontejneru,“ dodal Drahovzal.

Podle něj by výkupny měly fungovat jen pro nárazové odvozy starého papíru. „Řada lidí si z toho udělala byznys, kterým se živí, ale nikdo to ani nijak nedaní,“ dodal Drahovzal.

Se svými požadavky však neuspěl, ministerstvo životního prostředí takový zákaz odmítlo. Úřad už dříve ztížil sběrnám byznys ve výkupech kovů, lidem musí peníze vyplácet pouze bezhotovostně. Hlavním důvodem byla snaha omezit krádeže kovů kvůli prodeji ve sběrnách.