Výluky 2017: největší omezení čekají Prahu, v Brně přestěhují nádraží

Seznam výluk na letošní rok zveřejnil na svých stránkách Drážní úřad. Šestapadesátistránkový dokument není ale zcela závazný: u řady akcí závisí termín zahájení na tom, jak se Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) vysoutěžit dodavatele jednotlivých staveb a oprav. „Rozsah výluk je podobný, jako v loňském roce,“ řekl náměstek generálního ředitele pro řízení provozu SŽDC Josef Hendrych.

Hned dvě velké akce, která značně omezí provoz, začnou letos v Praze. Oprava Negrelliho viaduktu přes Vltavu na něm zcela zastaví provoz, což se dotkne vlaků z Masarykova nádraží do Kladna a směrem na Kralupy nad Vltavou. Definitivní podoba celého omezení ještě není jasná, správce železnice bude jednat s dopravci a objednavateli osobní dopravy (ministerstvem dopravy a pražským objednatelem regionální dopravy Ropidem) v příštích týdnech. Omezení mají začít v září.

Podle mluvčího Ropidu Filipa Drápala budou vlaky od Kladna ukončeny v provizorní zastávce Praha-Bubny-Vltavská. Spor se vede o osobní vlaky od Kralup na Masarykovo nádraží. Ropid chce, aby jely přes Holešovice a Balabenku po Novém spojení na Masarykovo nádraží, podle SŽDC to ale není technicky možné a budou muset zajíždět na hlavní nádraží. Tam by se měly vrátit i rychlíky z Děčína, které dosud končí na Masarykově nádraží.

„Jako náhradní dopravu bude možné využít především metro C z Vltavské nebo tramvajovou linku 14, která již dnes propojuje Vltavskou s Masaryčkou,“ dodal Drápal.

Letos by měla začít i modernizace 4. koridoru od jižního portálu vinohradských tunelů až do stanice Hostivař. Vlaků na trati do Benešova by se ale zatím příliš neměla dotknout. „Budou se dělat hlavně přípravné práce, hlavní omezení bude příští rok,“ dodal Hendrych.

Tříměsíční stopka pro vlaky od severu Brna

Velké změny čekají letos i cestující v Brně. SŽDC bude opravovat hlavní koridorovou trať mezi Židenicemi a hlavním nádražím, zejména kvůli stavu některých mostů.V praxi to bude znamenat, že zhruba tři měsíce se všechny vlaky od severu na hlavní nádraží nedostanou.

Kvůli tomu vznikne v jízdním řádu zcela nová stanice: Brno-dolní nádraží. Ta už existuje, ale jen pro nákladní vlaky, v minulosti se už občas bývalá stanice, přezdívaná také jako rosické nádraží, objevila při podobných výlukách. Letošní bude ale nejdelší za dlouhou dobu. Stanice je poblíž autobusového nádraží Zvonařka v místech, kde je jedna z variant pro přestěhování hlavního brněnského nádraží.

Omezení se nedotkne nijak vlaků od Jihlavy či Přerova nebo Břeclavi. Projíždějící osobní vlaky z Břeclavi směrem na Tišnov či Skalici nad Svitavou na dolním nádraží nezastaví, budou stavět jen v Modřicích a Židenicích. Rychlíky od Havlíčkova Brodu budou končit ve stanici Brno-Královo Pole, odkud by měla být posílená tramvajová doprava do centra.

INFOGRAFIKA: Největší výluky na železnici podle krajů

Nejvíc výluk bude v létě

Mezi dopravci panují i obavy o tom, zda nedojde k výlukám na hlavním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Úsek z Uherka do Chocně prošel modernizací na konci devadesátých let minulého století a stav spodku už není ideální. SŽDC ale zatím nechce říct, zda letos provoz na nejvytíženější trati omezí.

„Geotechnické průzkumy ukážou, v jakém rozsahu budou opravy potřebné,“ dodal Hendrych. I rekonstrukce jediné koleje na koridoru dokáže způsobit zpoždění v řádu desítek minut.

Podle plánu výluk je největší část naplánovaná na léto. Na dvojkolejných tratích většinou dochází vždy k výluce jen jedné koleje, aby mohly vlaky dál jezdit, i když se zpožděním, a dopravci tak nemuseli objednávat náhradní autobusy.

Po mnoha letech proběhlo rozhodování o výlukovém plánu Správy železniční dopravní cesty bez protestu dopravců. Podle mluvčího Drážního úřadu Martina Nováka může být důvodem nová podmínka, která zakazuje SŽDC dělat další výluky na trati, pokud už nějaká výluková činnost probíhá.