Silniční vlaky na autopilota. Po Evropě by mohly jezdit už za šest let

Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) vyzvala Evropskou unii, aby do roku 2023 umožnila provoz takzvaných kamionových konvojů. Jde o nejméně dva kamiony za sebou, kdy reálně řídí jen první kamion a další nákladní vozy jedou v těsném sledu za ním a řídí se samy. Řidič je na místě jen jako kontrola.

V angličtině se pro takovou technologii vžilo označení platooning, v češtině se mluví nejčastěji o konvoji nebo jízdních četách.

Výrobci, kteří už technologii několik let testují, chtějí, aby se do běžného provozu dostaly takové kamiony do roku 2025. V materiálu uvádí přesný časový plán, jaké legislativní změny je potřeba udělat pro rozšíření této technologie.

Dopravci by to jen uvítali. „Je to asi jediná cesta, jak řešit zoufalý nedostatek řidičů po celé Evropě,“ říká mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Technologie zatím nepočítá s tím, že by řidiče automat zcela nahradil. Potřeba by byl v prvním kamionu, který by jel v čele konvoje. Další kamiony by jely v těsném závěsu a automaticky by reagovaly na chování prvního vozu. Řidič v dalších vozech neřídí, jen dohlíží na situaci.

Technologii bude od příštího roku testovat například MAN s DB Schenker na dálnici mezi Norimberkem a Mnichovem. V Evropě jako první technologii představil Mercedes-Benz, postupně ji objevují všichni velcí hráči.

Výrobci argumentují tím, že když jedou kamiony těsně za sebou, mají nižší odpor vzduchu a tím pádem i nižší spotřebu paliva. Automatické řízení má zvýšit současně bezpečnost.

„Technologie je už dnes vyvinutá, ale pouze mezi vozy stejných značek. Zákazníci budou potřebovat, aby spolu komunikovaly vozy různých výrobců, to je další krok, který nás čeká,“ řekl šéf CEA Erik Jonnaert. Podle něj by tak mělo být možné, aby kamiony jezdily v konvojích po evropských dálnicích do roku 2023, do té doby by měly pokročit technologie i tak, že by řidiči v kamionech v konvoji mohli během jízdy spát a plnit tak normu na povinný odpočinek. Podle něj ale plně samořiditelné kamiony jsou ještě otázkou vzdálenější budoucnosti.

Rozvoji samořiditelných vozů dosud brání hlavně legislativa, výrobci proto požadují po Evropské unii, aby tyto technologie začala řešit. „Potřebujeme nová pravidla a aby byla jednotná v celé EU,“ dodal Jonnaert.

Nejde o jediné technologické změny v nákladní kamionové dopravě. V Německu se například vážně řeší vybudování trolejí nad vybranými dálnicemi pro provoz elektrických kamionů.