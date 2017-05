Čím dál plnější Ruzyně. Cestujících strmě přibývá, vracejí se Rusové

Za první čtyři měsíce roku 2017 odbavili na pražském letišti 3,95 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 21 %. Duben znamenal největší skok: o 29 %, v případě pravidelných linek dokonce o více než 30 %.

Ze statistik Letiště Václava Havla za duben vyplývá, že v Praze rychleji přibývá cestujících než letadel. Počet pohybů letadel totiž stoupl pouze o osm procent. To ukazuje, že do Prahy létá jednak více větších a kapacitnějších strojů, jednak se dopravcům lépe daří zaplnit letadla - zvyšuje se obsazenost linek.

To potvrzují i zkušenosti prodejců letenek, podle kterých začíná být u některých linek čím dál častěji problém s tzv. overbookingem. To je praktika, kdy se na konkrétní let prodá více letenek, než je kapacita letadla. Letiště však v tomto ohledu žádné statistiky nevede.

K rekordním výsledkům pražského letiště pomáhá letos kombinace dvou faktorů: zájem českých občanů o cesty do zahraničí a silně rostoucí příjezdový cestovní ruch. Svědčí o tom i přehled nejfrekventovanějších destinací.

Hlavně do Londýna a Moskvy

Z pohledu měst vede Londýn, kde ke stávajícím linkám na čtyři letiště v okolí britské metropole v květnu přibyla nová linka Flybe na letiště Southend. Podle frekvence spojů na jednotlivá letiště jsou v čele Moskva (Šeremetěvo) a Paříž (Charles de Gaulle). A jsou to právě ruští návštěvníci, kteří se do Česka začínají ve velkém vracet. V dubnu stoupl počet cestujících mezi Prahou a Moskvou o 24 %.

Jednou z mála destinací, kde cestujících z Prahy ubývá, je německý Frankfurt. Na čtvrtém místě ho nahradila stále silně rostoucí Dubaj, do první desítky se dostaly například i Helsinky.

Vyhlídky Letiště Praha pro další měsíce jsou příznivé, řada dopravců ohlásila otevření nových linek nebo navýšení počtu spojů. Mezi nové destinace se s letním letovým řádem zařadil Reykjavík či Verona, po letech se obnovuje přímé spojení do Gruzie (Tbilisi). Počty letů navýší například společnost Hainan Airlines na lince do Pekingu nebo Ural Airlines do Jekatěrinburgu. Od října chystá velkou expanzi v Praze nízkonákladový Ryanair, který ohlásil zahájení přímých letů do nových destinací ve Španělsku, Velké Británii či Itálii.