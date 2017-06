Vítkovice loni vytvořily ztrátu 5,3 miliardy korun. Firma věří v obrat

Skupina loni dosáhla tržeb ve výši zhruba 8,5 miliardy korun, což bylo asi o 2,3 miliardy méně než v předchozím roce. Letos by už ale Vítkovice měly skončit v zisku. Informoval o tom generální ředitel mateřské společnosti Vítkovice, a. s., Libor Witassek.



V úpadku loni skončilo několik společností z holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka: Vítkovice Power Engineering (VPE), Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont, které ale nespadají pod Vítkovice, a. s. Všem tuzemským postupně věřitelé a soud povolili reorganizaci. Celá skupina zahrnuje víc než 20 firem, které mají dohromady téměř 5000 zaměstnanců. Do strojírenského konsolidačního celku patří například také Vítkovice Heavy Machinery nebo Vítkovice Hammering.

„Když se podíváte na tu ztrátu, tak řádově 4,5 miliardy je způsobeno insolvencemi. I kdyby ale ty insolvence nebyly, tak by skupina byla ztrátová,“ řekl Witassek.

Přichází optimismus

Letošní rok se podle něj vyvíjí dobře. Vítkovičtí už oznámili, že v letošním prvním čtvrtletí dosáhli hrubého zisku EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) 70 milionů korun. „Plánujeme letos tržby 8,5 miliardy a řádově se bavíme o EBITDA plus 300 milionů korun. Tržby tedy budou zhruba stejné jako loni, ale nebudou tam vlivy insolvence dcer,“ řekl ředitel.

Potvrdil, že Vítkovice vyjednávají o vstupu investorů. „My jako představenstvo máme oprávnění v tomto smyslu jednat. Nabídli jsme to několika světovým firmám. V současné době zareagovaly dvě čínské firmy,“ řekl Witassek. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) minulý měsíc řekl, že o vstup do Vítkovic se zajímá Investiční fond čínské banky ICBC. To ale Witassek nepotvrdil.

„V každém případě já mám zadání od akcionářů a deklaroval jsem to tak i všem bankám, že skupina musí přežít i bez investora. A tak, jak to vidím já, to řešení existuje,“ řekl Witassek.

Investora podle něj určitě potřebuje společnost VPE, kterou do insolvence stáhl problémový projekt elektrárny Adularya v Turecku. „V tuto chvíli máme několik zájemců o vstup do Poweru a chtěli bychom nejpozději v třetím kvartále roku 2017 ve spolupráci s věřitelským výborem a pravděpodobně i s insolvenčním soudem vstup investora umožnit. My jako koncern nemáme finanční sílu na to, abychom ten Power sami z insolvence vytáhli,“ řekl ředitel. Věřitelé VPE přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun.

„Co se týče ostatních firem, tam tu sílu máme a jsme schopni firmu postavit na nohy i bez investora. Primárně se jedná o Envi a o Gearworks. Ty jsme schopni sami zachránit,“ řekl Witassek.

Přijde rozprodej

Letos bude pokračovat restrukturalizace vítkovické skupiny. „Základní bod restrukturalizace je zvyšování výkonnosti jednotlivých firem. To znamená, snažíme se jiným způsobem budovat obchod, inovace, snažíme se měnit procesy. Chceme oživit firmu, vývoj, výzkum. Už se ta opatření projevují,“ řekl ředitel.

Uvedl, že skupina určitě bude chtít některé firmy prodat. Kromě Hutních montáží, jejichž prodej už akcionáři schválili, aktuálně hledá investora pro Vítkovice Recycling nebo provoz VPE Hard v Jeseníku. „Zájemci se rýsují v případě Hardu dva až tři, v případě Recyclingu jednáme v tuto chvíli se dvěma,“ řekl Witassek.

Skupina ale zároveň nové firmy zakládá, jako například Vítkovice Blue Planet, která se bude zabývat technologiemi ukládání energie v plynech. „Budujeme firmu jako živý organismus, který se bude neustále měnit. V tuto chvíli je to něco kolem 20 firem, já si myslím, že ve výsledku bude méně, protože některé firmy ještě odprodáme, některé spojíme,“ řekl ředitel.

Strojírenské Vítkovice se podle něj chtějí věnovat moderní energetice či ekologii. „Chceme více orientovat firmu na vlastní výrobky a služby, méně orientovat se na dodávky komponent pro třetí strany. To je klíčový parametr,“ řekl Witassek.