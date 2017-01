Developer rok a půl držel rezervace. Pak klientům byty zdražil i o polovinu

Do zatím nejzazší fáze došel příběh mnoha rezervací na byty bez územního rozhodnutí u klientů, kteří si rezervovali bydlení v pražském projektu Panorama Kyje VII. Podrobně to iDNES.cz popsala jedna z klientek, která si nepřála uvést jméno. Redakce však její identitu zná a měla možnost nahlédnout i do její korespondence s developerem.

Spolu s přítelem se rozhodla koupit si nový byt ještě koncem roku 2014. Rezervační smlouvu s Ekospolem podepsala v únoru 2015. Podle předpokladů měl developer začít stavět v létě či na podzim a za další rok se měli stěhovat – tedy ve druhé polovině roku 2016.

Kdo si počkal...

Stavět se však nezačínalo. Když se klientka, stejně jako další, začala ptát na důvody, odpovídali jí z Ekospolu, že celá věc vázne na vydání pravomocného územního rozhodnutí, kterého se nedaří dosáhnout. V tom tkví základ celého příběhu – Ekospol jako jediný z velkých developerů volí kontroverzní praktiku a udává (rezervuje za poplatek 10 tisíc korun) byty v projektech, kterým ještě chybí klíčový glejt.

Jak se blížilo vypršení původních smluv (srpen 2015), nabídl Ekospol všem klientům jejich prodloužení. „Řekli jsme si tehdy s přítelem, že když už jsme nějaký čas strávili čekáním, tak si počkáme až do konce,“ vysvětluje exklientka, proč na prodloužení – postupně až do konce listopadu 2016 – kývli.

Loni v září, tedy v době, kdy už měly byty dle původního plánu stát, si však pár na úřední desce Prahy 14 všiml, že úřad už územní rozhodnutí (byť zatím nepravomocné) vydal. Opět tedy psali do Ekospolu, co se děje. Vzhledem k tomu, že se blížil konec rezervační smlouvy, ptali se i na případné další prodloužení.

Zpět se jim od makléřky dostalo odpovědi, že jasněji bude koncem října. „Nemusíte mít určitě žádnou obavu, že něco zmeškáte nebo že by vaše rezervace propadla, to vás mohu ujistit,“ stálo v e-mailu.

... ten se nedočkal

V říjnu pak dorazil další e-mail, který už poslal ředitel sektoru prodeje nemovitostí. Psal v něm pravý opak. Že i přes snahu Ekospolu není pravomocné rozhodnutí vydané, protože ho blokují odvolání. A ať pošlou číslo účtu, kam developer vrátí desetitisícovou zálohu. Jinými slovy: rezervace se neprodlužují.

Ve stejné situaci se přibližně ve stejnou dobu ocitly i stovky klientů z dalších velkých projektů developera v Hostivaři nebo Horních Měcholupech. Po dlouhých měsících čekání na byt mohli začít hledat znovu. Navíc na trhu, který mezitím v průměru podražil až o pětinu (o této fázi jsme podrobně psali zde).

To byl případ i citované klientky, která si tedy s přítelem koupila jiný byt od jiného developera. „Je o trochu menší a byl o půl milionu dražší. Ale už se jezdíme koukat, jak roste,“ hodnotí to zpětně. Protože tento pár měl peníze v hotovosti, byl to pro něj celý problém přece jen o něco menší. Větší komplikace čekání a natahování způsobovalo těm, kteří si chtěli vzít hypotéku.

Majitel a ředitel Ekospolu Evžen Korec v prosinci pro iDNES.cz uvedl, že ho situace mrzí, ale za největší oběť považuje svou vlastní firmu (psali jsme zde). Zároveň dodal, že bývalým klientům v případě získání územního rozhodnutí byty opět přednostně nabídne. Některým podle něj za vyšší, jiným i za původní ceny.

V případě klientů z Kyjí k tomu došlo opravdu velmi rychle. Na Štědrý den, tedy 24 dní poté, co vypršela platnost několikrát prodloužených rezervačních smluv, totiž nabylo územní rozhodnutí právní moci.

Přednostní nabídka: Byt o 30 až 50 procent dráž

Hned počátkem ledna tak do e-mailových schránek někdejších klientů přišla přednostní nabídka na znovurezervování čtyřicítky bytů. Ovšem za výrazně vyšší ceny. Byt, který měl rezervován zmíněný pár, podražil bezmála o třetinu – konkrétně o 1,3 milionu korun.

Korec argumentuje tím, že cenu bytů upravuje tak, aby odpovídala zvýšené ceně stavebních prací. „U sedmé etapy projektu Panorama Kyje platí, že ceny bytů se průměrně zvýšily o 15 procent. Zatímco u některých bytů jsme cenu neměnili, u jiných vzrostla více,“ říká.

Podle výpočtů Michala Macháčka, který organizuje skupinu nespokojených klientů Ekospolu z vícera projektů, však činí průměrné navýšení ceny čtyřicítky bytů, které developer znovunabídl původním klientům, 38 procent. Většina z těchto bytů podražila o 30 až 50 procent. Porovnání zveřejnil i na facebookové stránce, kterou za tím účelem nespokojení klienti Ekospolu založili.

Skokový cenový rozdíl je tak vyšší, než přibližně pětina, o níž se v průměru dle statistik zvýšily za poslední dva roky ceny nových pražských bytů (psali jsme například zde). V tomto růstu průměrné ceny se navíc kromě ceny stavebních prací projevila i snaha developerů dosáhnout v době rekordní poptávky vyšší marže.

Za úplně stejné ceny se navíc poté, co na ně exklienti odmítli přistoupit, objevily byty v nabídce na webu developera.