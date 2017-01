Vzniká seznam „nebezpečných“ druhů. Pstruzi se ale hubit nebudou

Chystaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny vyvolala vášně u řady zájmových sdružení, například zemědělců, rybářů či lesníků. Objevily se obavy, že se na „černou listinu“ rostlin či zvířat dostanou i druhy nad rámec toho, co doporučuje Evropská unie. Ta loni na seznam zařadila 37 nových druhů, na členech EU pak je, aby pravidla implementovali do legislativy.

Mezi zakázané druhy Evropská unie nově zařadila například želvu nádhernou, nutrii říční, mývala severního či sršeň asijskou. Mezi českou odbornou veřejností se pak rozšířily obavy, že zákaz může postihnout třeba i pstruha.

Ministr Richard Brabec to odmítá. „Co víme, že tam bude jistě, je křídlatka a bolševník. Další položky bychom tam zařadili až po diskusi v odborné veřejnosti. Určitě mohu zaručit, že se na seznam nedostane pstruh, ani akát,“ řekl iDNES.cz ministr.

Seznam by podle něj měl vzniknout do konce letošního roku, resort přitom ujistil, že bude o jednotlivých druzích diskutovat s odbornými asociacemi jako jsou myslivci, rybáři, včelaři apod.

„Rozhodně seznam nebudeme dělat pouze na základě návrhů vědců. Takže třeba pokud někdo navrhne, aby byl na seznam zařazen jelen sika - což je nepůvodní druh a je o něm známo, že vytlačuje z lesů evropského jelena, tak o tom rozhodneme teprve na základě diskuse s myslivci, rozhodně ne svévolně,“ ujistil Brabec.

Invazivní druhy jsou takové, které vytlačují původní floru a faunu. Nejrozšířenější takovou rostlinou je bolševník velkolepý. Na jeho likvidaci se vydaly desítky milionů korun a v některých místech byla dokonce nasazena armáda. Dalším nepřítelem místních rostlin je například křídlatka japonská nebo trnovník akát, který má toxické účinky na rostliny ve svém okolí.

Nepohodlnými živočichy se v našich končinách stali například norek americký (mink) nebo nepůvodní druhy raků.

Podle informací MF DNES ze srpna loňského roku by zákaz mohl postihnout i zoologické zahrady, které chovají například muntžaky malé, kterým se přezdívá štěkající jelínek, nosál červený nebo želva nádherná. Jsou to živočichové, kteří se nově objevili na seznamu 37 nových druhů zvířat, jež do evropské přírody původně nepatří.