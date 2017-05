Česko jsme si zamilovali, říká šéf čínské pneumatikárny po obhlídce lokalit

Proč vás začala zajímat Evropa pro výrobu pneumatik?

Je to jeden ze tří hlavních světových trhů pro auta, takže je logické, že bychom zde chtěli mít silnější zastoupení. Navíc jsme uzavřeli smlouvy s některými výrobci automobilů na dodávku pneumatik do prvovýroby, a proto k nim potřebujeme být blíže. Evropský trh stále roste a podle našich odhadů poroste i dál, určitě si chceme také vzít část tržního podílu od stávajících hráčů.

V jakých zemích vybíráte místo pro budoucí závod?

Kromě Česka ještě na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Původně jsme o Česku ani neuvažovali, ale po jednáních s Radkem Grillem, majitelem nejlevnejsipneu.cz, pro kterého jsme začali vyrábět pneumatiky, jsme se rozhodli řešit i výrobu v Česku. Zamilovali jsme si to tu a líbí se nám tu. Ale nemůžeme se rozhodovat jen podle toho, kde se nám líbí a kde ne.

Co hraje pro investici v Česku?

Určitě dobré ekonomické prostředí i dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Záležet bude také na přístupu úřadů a jejich možné podpoře. Zájem úřadů vidíme, určitě nás potěšila i návštěva vašeho prezidenta v Číně.

Během své návštěvy Číny se Miloš Zeman setkal s Wang Fengem, prezidentem gumárenské společnosti LingLong Tire.

Co naopak hraje proti Česku?

Nejsou tu zcela ideální pozemky, kde bychom chtěli působit. Velká neznámá je pro nás doba povolování celé stavby.

Je pro Česko výhodou, či nevýhodou ve vašem rozhodování, že tu továrnu na pneumatiky staví už korejský Nexen?

Je to výhoda i nevýhoda. Na jednu stranu to vnímáme, že mají investoři v Česko důvěru, na druhou stranu to znamená, že může být problém sehnat dostatek lidí.

V Česku máte vyhlédnutou průmyslovou zónu v Mošnově u Ostravy nebo Barboru v Karviné. Jsou pro vás dostatečné?

Potřebujeme sto hektarů, i když zpočátku budeme mít menší závod. Nicméně chceme mít rezervu na další expanzi. V Mošnově bohužel není sto hektarů v kuse. V Karviné to jde, ale zatím je zóna jen na papíře.

Za jak dlouho po rozhodnutí, kde továrnu postavíte, chcete zahájit výrobu?

To si neodvažuji předjímat. Záleží to na procesu povolování, který nemáme ve svých rukou. Nečekáme, že bychom povolení mohli mít dříve než za rok a půl.

Když se teď rozhodnete, že stejnou továrnu postavíte v Číně, za jak dlouho ji otevřete?

Za rok a půl by běžela už plná výroba. Povolovací lhůty jsou v Asii celkově kratší, i to je možná důvod, proč asijské ekonomiky teď rostou rychleji.

Co je podle vás důvodem takového nástupu asijských značek pneumatik v Evropě?

Určitě hlavně poměr ceny a výkonu. Není náhodou, že si nás evropské automobilky vybírají už jako dodavatele pneumatik pro své vozy. Povědomí a image těchto značek se výrazně zlepšily.

Velkým tématem automobilového průmyslu je přechod na elektromobilitu. Co to pro vás z pohledu výrobce pneumatik znamená? Bude se jezdit na stejných gumách jako u konvenčních motorů?

Musí mít nižší valivý odpor a přitom vysokou přilnavost, což jsou vlastnosti, které jdou proti sobě. Už šest let pracujeme na vývoji speciálních pneumatik pro elektromobily, vidíme v nich velkou budoucnost.