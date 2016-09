Stavební spořitelna Wüstenrot špatně počítala úvěry, klientům to neřekla

Na chybu upozornil klient Wüstenrot Radek Pekař, který uzavřel v roce 2009 smlouvu o úvěru ze stavebního spoření s přidruženým překlenovacím úvěrem. Ten si lidé berou, když nemají dost peněz na to, aby jim půjčku na bydlení banka poskytla.

Dobu splatnosti a tím i jistý zisk si banky u překlenovacích úvěrů ošetřují koeficientem. Wüstenrot počítá s takzvaným „ohodnocovacím číslem“, které se má každý měsíc zvýšit podle stanoveného vzorce. Jakmile dosáhne určité hodnoty, klient získává nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Radek, který pracuje jako IT specialista, si však všiml, že výpočty nesedí. „Začal jsem si čísla zapisovat a zjistil jsem, že přibližně každý třetí měsíc se číslo zvýší o víc, než by mělo podle vzorce,“ popsal. Pokud by situace pokračovala, splatil by úvěr dřív, tedy v neprospěch banky. Jenomže letos v červenci a v srpnu číslo naopak téměř přestalo stoupat. Banka si uvědomila, že udělala chybu a s přírůstkem ohodnocovacího čísla začala tiše hýbat, aby nepřišla o peníze. To je však v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami.

Wüstenrot omyl připouští. „Chyba ve výpočtu ohodnocovacího čísla vznikla v naší stavební spořitelně při přechodu na nový bankovní systém,“ vysvětlila tisková mluvčí Helena Dušková. „Záměrem opravy bylo uvedení do souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí smlouvy. Z toho vyplývá, že podmínky úvěru se nezměnily,“ dodala.

Problém byl, že banka klienta o žádné změně výpočtu neinformovala, ozval se sám. „Připadá mi šílené, že to takhle tutlají. Nedali mi vědět, nedomluvili se se mnou a bez mého vědomí porušili všeobecné obchodní podmínky,“ zlobí se Radek.

Kdyby korekci spořitelna neprovedla, připravila by se v jeho případě vlastní vinou o 10 500 korun. Nejde však jen o jednoho klienta, jak vyplývá z e-mailové komunikace banky. „Při revizi výpočtu ohodnocovacího čísla u smluv uzavřených od 8/2005 bylo zjištěno, že u některých smluv stavebního spoření výpočet neodpovídá způsobu popsanému ve Všeobecných obchodních podmínkách,“ napsala Blanka Hronová z právního úseku.

Kolika dalších klientů se problém týká, není jasné. Spořitelna to nechce říct s ohledem na to, že jde o „interní informaci“. Pokud by lidé chtěli vědět, zda se jich problém týká, museli by si informace o měsíčních pohybech čísla od banky sami vyžádat, v internetovém bankovnictví se totiž zobrazuje jen aktuální hodnota pro daný měsíc.