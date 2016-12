Čeští youtubeři tvrdí, že po nich dealer BMW chtěl, aby pomlouvali Škodu

Youtubeři a reklama Jak je to s youtubery a propagováním různých značek? Specialista na reklamní a marketingové právo JUDr. Ivan David z advokátní kanceláře KMVS vysvětluje, že pravidla jsou stejná jako v televizi: Podmínky tzv. product placementu platí pro YouTube (jakožto video-on-demand službu) stejně jako pro televizi. V případě VoD služeb lze podrobné rozepsání těchto podmínek nalézt v § 10 zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Tyto zákonné podmínky by bezpochyby nesplňovalo video, v němž by jeho tvůrce dle přímého (ale nepřiznaného) zadání třetí osoby vychvaloval produkty této osoby a produkty jiné osoby naopak cíleně haněl. Takové video by bylo tzv. skrytým audiovizuálním obchodním sdělením a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by za něj mohla uložit pokutu až milion korun. Youtubeři podle Davida mohou být placení. Ovšem pokud mají ve videu product placement, musí to být přiznané: Zejména tam musí být upozornění na to, že video obsahuje product placement. Jinak jde právě o to zakázané „skryté audiovizuální obchodní sdělení“. - Jinou variantou legální činnosti placeného youtubera je, že je placen za to, že poskytuje nějaké objektivní recenze: Tj. není placen za vychvalování nějakých produktů – pak nejde o product placement a vše je v pořádku. Legální ale podle Davida v žádném případě nikdy nebude to, aby byl někdo placen za to, že a priori haní produkty konkurence.