Z Prahy do Drážďan po dálnici do konce roku. Zpoždění stavby stojí miliardy

12:51 , aktualizováno 12:51

Dálniční spojení z Prahy do Drážďan by mělo být hotové do konce roku. Stavba se ale nakonec prodraží, protože dokončení nabralo velké zpoždění. Přitom podle posudku ČVUT každý rok, kdy dálnice není v provozu, znamená celospolečenskou ztrátu ve výši 680 milionů korun.