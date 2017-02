Za rychlovlaky začala lobbovat Škoda Auto. Zná jejich výhody z Německa

Na středeční schůzce šéfa Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavla Surého a předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka kvůli rekonstrukci mladoboleslavského nádraží potvrdil zájem o rychlejší vlaky člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar.

„Je to velmi důležité nejen pro firmu Škoda Auto, ale také pro atraktivitu města a jeho obyvatele, kteří dojíždějí. Mělo by se na tom velmi rychle zapracovat, rádi bychom iniciovali vznik skupin, které se tímto tématem budou zabývat a posunou téma dál,“ řekl Wojnar.

Mladá Boleslav leží na jedné z možných tras vysokorychlostní železnice z Prahy do Liberce. Plány na ní jsou dokonalou ukázkou, jak se v Česku k vysokorychlostních železnici přistupuje: několik studií za miliony korun, v praxi ale žádný pokrok a stále doba jízdy podobná rychlosti v době vzniku trati před více než sto lety. SŽDC například ještě stále ani nerozhodla, kudy trasu povede - zda přes Lysou nad Labem, nebo více po stávající trase.

„Koridor bychom využili nejen pro nákladní, ale i osobní dopravu,“ dodal Wojnar. Ve Škodě Auto znají z častých cest do centrály koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu výhody vysokorychlostních tratí.

„Když například cestujete z Berlína do Wolfsburgu do práce, jste tam vlakem za hodinu. Výrazně by to lidem ulehčilo cestování do zaměstnání. Dnes jedete do Prahy přes hodinu a je to velice komplikované,“ dodal Wojnar. Wolfsburg a Berlín dělí přes dvě stě kilometrů, Mladou Boleslav a Prahu po silnici zhruba padesát.

Ve Škodě Auto mají důvod k většímu protlačování železnice i kvůli tomu, že do Mladé Boleslavi jezdí spousta lidí za prací z Prahy. Dlouhou dobu relativně bezproblémové dojíždění po dálnici D10 se loni výrazně zhoršilo několika opravami a omezeními.

Podle generálního ředitele SŽDC Pavla Surého se zatím koridor z Prahy do Liberce připravuje a posuzuje.“ V poslední době se to posunulo i proto, že vedení kraje a ministerstvo dopravy jsou pro jeho přípravu. Rozhodující je však ekonomika, proto se posuzují různé varianty,“ dodal Surý.

Podle šéfa Sněmovny Jana Hamáčka je dnes napojení Mladé Boleslavi na okolní sídla a kraje nedostatečné. „ Chceme dát impuls k modernizaci tohoto koridoru, na čemž má velký zájem i Škoda Auto, jako největší podnik v širokém okolí,“ dodal.