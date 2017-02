Z družstva zmizela miliarda. Bývalý šéf odmítá obžalobu z vytunelování

Obžaloba tvrdí, že Jánský a dva členové představenstva Daniel Tureček a Jan Zavřel tunelovali družstvo v letech 2010 až 2013, a to prostřednictvím fingovaných úvěrů, které sami schvalovali.

„Se záměrem vyvést vklady členů záložny ve prospěch třetích osob nastavili řízení úvěrového procesu (...) tak, aby hodnocení bonity žadatele o úvěr a proces zpracování úvěrového návrhu, jeho posouzení a schválení probíhalo pouze formálně,“ uvedla v pondělí u pražského městského soudu státní zástupkyně Daniela Smetanová.

„Chtěl bych zcela odmítnout veškerá obvinění vznesená vůči mé osobě,“ reagoval Jánský, který se v současné době živí jako ekonomický poradce. Soudu při výpovědi vysvětloval rozdíly mezi fungováním bank a záložen a upozornil na to, že MSD podléhalo kontrole.

„V médiích jsme byli označováni za kampeličku. Pod tím si každý představí nějaký spolek z devadesátých let, ale my jsme byli instituce, která měla vydáno souhlasné stanovisko k fungování od České národní banky. Není pravda, že jsme fungovali živelně, výkazy se posílaly do ČNB. Dostávala od nás všechny informace včetně auditů,“ zdůraznil.

Zpronevěru a následné převedení peněz na účty v Hongkongu zorganizovali podle obžaloby podnikatel Petr Koltok a Jan Vinš, který koordinoval činnost třinácti bílých koní. K odčerpání a následné legalizaci peněz prý muži využívali předem připravené, tzv. ready-made firmy zastupované nastrčenými osobami, například studentkou, invalidním důchodcem či několika nezaměstnanými.

Jeden obžalovaný už sedí. Za nájemnou vraždu

Část těchto obžalovaných dnes požádala o konání jednání v jejich nepřítomnosti. Byl mezi nimi i bývalý voják Jakub Andres, který loni dostal nepravomocný dvacetiletý trest vězení za nájemnou vraždu drogového dealera. Údajně ho škrtil tkaničkou, polil chemikálií a zakopal do jámy.

Právě kvůli Andresovi, kterého k hlavnímu líčení doprovodili z vazby těžkooděnci, bude muset pražský městský soud část kauzy MSD projednat mimo svou budovu. „Soud byl informován o jistých bezpečnostních rizicích ve vztahu k obžalovanému,“ konstatovala soudkyně Dana Pacholíková. Výslechy, u nichž chce Andres být, se tak budou konat u pražského vrchního soudu, kam lze Andrese přepravit podzemním tunelem přímo z vazební věznice.

Obžalovaným ze zpronevěry se škodou velkého rozsahu hrozí pět až deset let vězení. Těm, kterým obžaloba klade za vinu legalizaci výnosů z trestné činnosti, může soud uložit tři až osm let odnětí svobody.