Travel Service vyhrál soud, za zpoždění letu kvůli ptákům peníze nedá

V soudním procesu požadovali dva Češi, Marcela Pešková a Jiří Peška každý odškodnění ve výši 400 eur (10 700 Kč) od společnosti Travel Service za to, že jejich let Smartwings z bulharského Burgasu do Ostravy měl kvůli srážce s ptáky více než pětihodinové zpoždění.

Nejvyšší evropský justiční orgán však rozhodl, že nálet ptáků na letadlo je „mimořádná okolnost“, tedy událost mimo kontrolu dopravce způsobená vyšší mocí. Aerolinky, jejichž letadla mají kvůli kolizi s ptáky více než tříhodinové zpoždění, tak nemusejí pasažérům vyplácet kompenzace, píše list Independent. Dosud mezi mimořádné okolnosti patřilo jen špatné počasí, přírodní katastrofy, některé stávky a teroristické hrozby.

Že je ptačí nálet mimo jejich kontrolu, argumentovali letečtí dopravci už dlouho. Až nyní jim ale soud dal zapravdu.

Sdružení Airlines for Europe, které reprezentuje aerolinky přepravující dvě třetiny cestujících z Evropy, verdikt vítá. „Je to dobré rozhodnutí. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit. V první linii obrany před útoky ptáků stojí vedení letišť a letoví dispečeři,“ sdělil mluvčí organizace Aage Dünhaupt.

Rozhodnutí bude mít dopad minimálně na několik tisíc cestujících. Například jen britská advokátní kancelář Bott & Co. eviduje 2500 případů, které na verdikt čekaly a kde by možné odškodnění mohlo dosáhnout až milion eur (27 milionů korun). Pokud by soud byl rozhodl ve prospěch pasažérů, další desetitisíce lidí by mohly své nároky uplatnit zpětně.

Rozsudek také vyjasnil pravidla, jak postupovat, když má zpoždění více příčin a jednou z nich je mimořádná okolnost. Zpoždění způsobené právě jí se musí od celkového zpoždění odečíst. Pokud i pak zbývají tři hodiny a déle, má cestující nárok na odškodné.