S dalšími penězi od státu už nepočítejte, vzkazuje vláda vedení OKD

Mládka žádost od OKD o státní peníze překvapila. „Nevidím důvod, proč bychom něco takového měli dělat,“ uvedl ministr (více o žádosti čtěte zde).

Vedení firmy podle ministra nevzalo v úvahu, že státní podnik Diamo podal indikativní nabídku na odkup šachet. Za OKD by zaplatil jednu korunu a převzal závazky za likvidaci dolů i na sociální programy pro propuštěné horníky.

„Pokud by stát v mezidobí poskytl veřejnou pomoc, zhoršil by situaci pro Diamo a poskytl by výhodu soukromému vlastníkovi. Nemluvě již o tom, že je stále možné, že reorganizace se podaří, že se tam vrátí původní vlastník,“ uvedl Mládek.

Peníze, o něž OKD stát požádaly, mají jít právě na odstupné propouštěným zaměstnancům a technickou likvidaci dolu Paskov, kde se přestane těžit na konci března 2017.

Vláda už letos jako pomoc firmě poskytla úvěr 700 milionů korun, firma z nich vyčerpala kolem 150 milionů. Tyto peníze ale mohou jít jen na provoz dolů, nikoliv na aktivity spojené s uzavíráním Paskova.

S další pomocí pro OKD na rámec sedmisetmilionové půjčky nepočítá ani ministr financí Andrej Babiš. „Pevně doufám, že si OKD koupí seriózní strategický privátní investor, který bude firmu dlouhodobě provozovat,“ uvedl Babiš.

OKD je nyní v insolvenci, do potíží se dostalo kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Vedení firmy hledá partnera či kupce a pracuje na reorganizačním plánu, podle nějž bude dál fungovat. Na vypracování plánu má čas zhruba do polovinu dubna, následně ho budou schvalovat věřitelé a soud.