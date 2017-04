Zakázané reklamy: Smyslná tanečnice prý nabádala k užívání drog

Kampaň kosmetické značky Yves Saint Laurent na parfém Belle d’Opium potkala v roce 2011 dvojnásobná smůla. Televizní spot byl v Británii zakázán kvůli tomu, že by mohl lidi nabádat k užití drog. Plakáty na billboardech zase radní úřadu ASA, který kontroluje reklamu, považovali za sexistickou.



Tváří parfému, jež se objevuje na zakázaném billboardu, byla známá anglická modelka a nyní i spisovatelka Sophie Dahlová (vnučka Roalda Dahla). Sama fotografii považovala za nádhernou, třebaže rada ji odsoudila, protože prý zobrazuje ženu jako sexuální objekt.

Z jiných důvodů dostala stopku vydařená televizní reklama s tanečnicí. Choreografii vytvořil Akram Khan, který pracoval i pro australskou zpěvačku Kylie Minogue. Sám však vysvětloval, že inspirací pro opojný tanec herečky byla tajuplná květinová symbolika a nikoliv užívání drog. „Záměrem bylo vytvořit reklamu zbavenou přebytečného pohybu a zaměřenou na nejjednodušší a hlubší věci,“ namítal radě pro reklamu. Ta však byla neoblomná a spot zakázala.

Kromě sloganu „Jsem tvou závislostí,“ který zazní v závěru, byl sporným i moment, ve kterém si herečka přejede prstem po předloktí a vzápětí upadne na zem, kde pokračuje v mystickém tanci. Právě to podle ASA evokovalo vpichování heroinu. I pro to měl Khan vysvětlení. Šlo prý o to, ukázat tok energie v těle ženy a cesty vedoucí k touze a vášni.

Výrobce parfému Opium Yves Saint Laurent uvedl, že závislostí je myšlena žena, která parfém užívá a nejde o závislost na drogách. Podle YSL vidělo spot na 44 milionů lidí, ale nikdo z nich si firmě nestěžoval. Také podle průzkumu na vzorku 96 francouzských žen si prý reklamu žádná nespojila s narkotiky, ublížením a přestupky. Podobně dopadl podle deník The Daily Mail průzkum mezi čtyřmi sty britskými ženami.

„Průměrný spotřebitel vnímal reklamu jako uměleckou snahu propagovat smyslnou vůni Yves Saint Laurent a je proto nepravděpodobné, že by většině diváků způsobila újmu,“ argumentovala firma. Nicméně ASA nesouhlasila. Trvala na tom, že prst, který přejede po ruce, může diváka nabádat k užití opiátů.