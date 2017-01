On-line sázení ochromil chaos, některé klienty zákon odstřihl od peněz

Dva dny před silvestrem dostal Lukáš Chlebek od sázkové kanceláře bet-at-home péefku, ve které stálo, že by firmu potěšilo, „kdybyste si také v roce 2017 vsadili právě na nás. Jedno je jisté, čeká nás napínavý a pestrý sportovní program“.

Když se ale týden po Novém roce chtěl přihlásit do svého on-line sázkařského účtu, vyskočilo na něj, že z právních důvodů je stránka nedostupná hráčům v tomto regionu. Nemohl se tak vůbec dostat k penězům, které měl na účtě uložené. „Nemám tam nijak vysokou částku, ale jde mi o princip,“ zdůvodnil své naštvání Chlebek.

To, co se mu stalo, je součástí nepřehledné situace, která na českém internetu nastala, když letos vstoupil v platnost nový hazardní zákon. Ten se mimo jiné snaží narovnat dlouholetou situaci, kdy Češi na webu sází jak u licencovaných kanceláří, které jsou v Česku regulovány a platí daně, tak u desítek poboček zahraničních firem, které licenci nikdy neměly.

Poměr uživatelů je podle odhadů přibližně 1:1, jak ty legální, tak i nelegální jich mají statisíce. Po Novém roce měly zůstat v provozu už jen ty s licencí, zákon totiž umožňuje ministerstvu kontroverzní krok - weby bez licence vypnout. Ve skutečnosti ale nastal chaos.

Ministerstvo zatím žádnou novou licenci nevydalo

Dále fungují velké české sázkovky jako Tipsport nebo Fortuna, které mají licenci už z dřívějška. „Kvůli zákonu jsme ale museli přijmout některá nová opatření - po sázkařích teď například chceme víc údajů, limitovány jsou výběry v hotovosti,“ říká mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Potom je tu skupina zahraničních provozovatelů, jejichž web zobrazil po Novém roce hlášku o nedostupnosti. Ty lze rozdělit na dvě skupiny. Ta první se rozhodla z českého trhu stáhnout - to je příklad právě zmíněné bet-at-home. Jiné - jako například Power Paddy, Mr. Green nebo pokerová herna Pokerstars - uvádí, že jsou nedostupné pouze do chvíle, než získají licenci.

Tu ale zatím ministerstvo nestihlo udělit žádné z více než desítky firem, které o ně požádaly. „Ani jedna ze společností, které podaly žádosti o základní povolení, doposud nedoložila všechny zákonem požadované přílohy. Ministerstvo financí tedy není prozatím oprávněno vydat základní povolení, protože by jednalo v rozporu se zákonem,“ zdůvodnil náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Právě klienti těchto sázkovek jsou na tom podobně jako pan Chlebek u bet-at-home. Ten se nakonec nejspíš ke svým penězům dostane - po dvou dnech mu odpověděli ze zákaznického centra bet-at-home, ať jim pošle číslo bankovního účtu, kam mají jeho zůstatek převést.

Například Pokerstars ujišťují klienty, že u nich jsou peníze v bezpečí. Pokud by si je chtěli i tak vybrat, na webu to nepůjde. Mělo by to ale jít třeba prostřednictvím mobilní aplikace. Ještě jinak na to šlo on-line kasino Mr. Green, které rozeslalo 8. ledna klientům e-mail, že na výběr mají dva týdny.

Otázkou je, jak se případně čeští klienti mohou bránit, když se ke svým vkladům nedostanou. Své peníze totiž svěřili nelegálnímu provozovateli sázkových her.

„V tomto případě existuje pochybnost ohledně souladu mezi právem ČR a EU, proto nelze krátce shrnout právní pozici konkrétního hráče. Každopádně z pozice práva naší země se jednalo o ilegální činnost. Věřím ale že se i tito provozovatelé zlegalizují, budou podrobeni našim pravidlům, začnou platit daně a svým klientům umožní přístup k jimi vloženým prostředkům,“ dodal Závodský.

K blokování zatím nedošlo, někteří jedou dál i bez licence

I přes nevstřícné chování ke klientům jsou přece jen tyto společnosti ještě těmi, které zákon dodržují. I po vstupu nového zákona v platnost tak mnoho velkých hráčů - namátkou Unibet, Sportingbet nebo Bwin - pokračují v provozu dál, jakoby nic. Někteří z nich potom provozují kromě kurzových sázek on-line i kasina. Na to se chystá právě i česká Fortuna, která ale zatím na speciální licenci čeká.

I když zákon obsahuje možnost nelegální on-line herny „vypnout“, ministerstvo se k tomu zatím nemá. Není ani jasné, jak to přesně technicky provede, či nařídí provést poskytovatelům internetového připojení. Obavy panují i kolem toho, jak to bude účinné.

Nastalou situaci kritizuje například ředitel Transparency International David Ondráčka. „Hodnotím to jako hodně chaotický mezistav, než se nová legislativa začne uplatňovat. Ministerstvo by mělo zakročit a udeřit na ty, kteří zákon ignorují,“ říká Ondráčka s tím, že kromě samotného zablokování webu vidí cestu i v odstřižení účtů nelegálních sázkovek od možnosti přijímat vklady z českých bankovních účtů.